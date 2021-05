Vier stadsderby’s in 1A volgend seizoen, sporteconoom Dejonghe: “Maar zonder buitenlandse levenslijn kunnen Cercle en Seraing niet bestaan”

Belgisch voetbalSeraing-Standard, Anderlecht-Union, Beerschot-Antwerp en Cercle-Club. Volgend seizoen zijn er voor het eerst in jaren 4 stadsderby’s. Voor het rijke verleden en de sterke verhalen is dat mooi. Zeker met de fans er weer bij. Toch heeft bij ons ieder mooi voetbalverhaal economisch en financieel tegengewicht nodig. Dus raadplegen wij sporteconoom Trudo Dejonghe.

Sporteconoom Dejonghe ziet in het tijdelijke format van 18 clubs de hoofdreden voor de vele derby’s volgend seizoen. “Daar heeft het heel veel mee te maken. Waren dat er nog 16 - of 14, wat ik nog beter vind - dan denk ik niet dat we aan vier echte derby’s zouden komen.”

In Brussel en Antwerpen zijn die derby’s volgens Dejonghe ook zeker een meerwaarde. “Ik heb geen probleem met Union. Alleen al historisch heeft die club een plaats. En twee clubs in het Brusselse moet zeker lukken. Hetzelfde verhaal in Antwerpen. Zowel Antwerp als Beerschot kunnen economisch in een groot gebied rekruteren.”

Een ander verhaal is het in het Waasland, waar na het faillissement van Lokeren en de degradatie van Waasland-Beveren niets meer over blijft. “Dat is heel jammer. Twintig jaar geleden heb ik al gewaarschuwd dat er maar plaats was voor één club in het Waasland. De bandenman (Roger Lambrecht in Lokeren, red.) en die van de Ivorianen (Jean-Marc Guillou in Beveren, red.) hebben dat daar nog heel lang in leven gehouden. Maar dat er nu niets meer is, vind ik erg.”

Volledig scherm Een beeld uit de Antwerpse derby tussen Beerschot en Antwerp van dit seizoen: Coulibaly versus Refaelov. © Photo News

In Brugge is er nog een jaartje extra de stadsderby tussen Club en Cercle. “Maar zonder de connectie met Monaco is Cercle niet meer leefbaar”, is het harde oordeel van Dejonghe. “Dat heb ik al dikwijls uitgelegd. Ze horen het niet graag maar het is zo.”

Is de link van Cercle en Monaco gelijkaardig aan die tussen Seraing en Metz? “Niet helemaal. In Luik is zeker plaats voor twee clubs. In Wallonië is er een onderconsumptie van voetbal. De supporters hebben geen geld. Met 65.000 inwoners moet in Seraing meer mogelijk zijn. Toch kwamen er in de succesvolle jaren ’90 maximum 4.000 mensen kijken. Ook nu is de interesse matig. Club Luik zou qua aantal fans nog meer kans hebben, maar behalve Standard lijkt in stad en regio Luik niets echt aan te slaan. Het Seraing van vandaag heeft een buitenlandse levenslijn nodig. Zoals Cercle Brugge. Zonder kunnen die clubs niet bestaan.”

Volledig scherm Anderlecht en Union spelen volgend seizoen zeker twee Brusselse derby's. © BELGA