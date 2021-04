Vier KV Mechelen-spelers nemen vanavond mogelijk afscheid, ook Deschacht speelt misschien laatste match

Ook Deschacht neemt misschien afscheid: “Speel alsof het mijn laatste is”

Als Zulte Waregem play-off 2 niet haalt, heeft Olivier Deschacht (40) mogelijk zijn laatste match gespeeld. “Ik heb nog niks beslist, ook na de match zal ik dat niet doen”, zegt Deschacht. “Maar mentaal bereid ik me voor alsof het mijn laatste is. Ik wil mijn carrière op een positieve noot beëindigen. Jammer dat het niet met publiek kan, maar we hebben wel een mooi parcours afgelegd met Zulte Waregem. De club wil graag met mij doorgaan, mijn lichaam zegt ook dat het nog kan. Maar ik moet me ook afvragen of ik het mentaal nog kan opbrengen om weer een zware voorbereiding van 8 weken aan te gaan, zonder te weten waar dat naartoe leidt. Ik hoop dat we nog doorgaan in play-off 2, ik ga daar alles voor doen. Maar als dat niet zo is, moet ik serieus gaan nadenken. Misschien is het het best dat ik dan even met vakantie ga, om zo in alle rust een beslissing te nemen.”