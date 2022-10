Vier goals, geen winnaar: Westerlo en Seraing delen de punten in 't Kuipje

Het was schrikken voor de thuisploeg toen Bernier na ruim tien minuten spelen de 0-1 binnen prikte. Westerlo was even van slag, maar wist de scheve situatie nog voor de rust recht te trekken. De gelijkmaker kwam er met wat geluk toen het schot van Madsen afweek op de rug van Poaty. De 2-1 was meteen daarna wel van mooie makelij. Na een scherpe counter via Chadli stiftte Nene het leer knap over Galjé.