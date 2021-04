Vicekampioen al zeker van Europees voetbal tot Nieuwjaar

Club Brugge Club klaart de klus, en daar is alles mee gezegd: “Proberen te pieken in de play-offs”

7:56 Club Brugge begint straks aan play-off 1 met acht punten voorsprong, maar dat was er tegen Moeskroen niet aan te zien. Blauw-zwart voetbalde matig, vooral voor de rust. Dat zag ook coach Philippe Clement. “Ik had veel meer verwacht van mijn ploeg in de eerste helft.” Bas Dost weet dan weer waar het schoentje knelt. “We staan niet dicht bij ons beste niveau. Maar wat die coronagolf heeft losgemaakt, is extreem.”