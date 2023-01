Vertrekt Paul Onuachu alsnog op Deadline Day? Vrancken: “Gaan hem niet zomaar laten gaan”

Jupiler Pro LeagueZoals eerder gemeld stond Paul Onuachu deze voormiddag gewoon op het trainingsveld bij Racing Genk. “Hij was zelfs heel aanwezig”, zegt Genk-trainer Wouter Vrancken. “Hij heeft nog nooit zoveel goals gemaakt. Ik zie dat hij hier nog graag is en dat leid ik ook af aan onze gesprekken.”

Het is een bijzonder spannende dag voor Racing Genk. Southampton heeft zich met een miljoenenbod gemeld voor topschutter Onuachu. “Je weet nooit wat er gebeurt”, zegt Vrancken. “Maar ik leef heel fel in het hier en nu. Paul liet deze morgen merken dat hij hier graag is, maar ik ben ook niet zo naïef om te denken dat er vandaag niks meer kan gebeuren. Een spannende dag? Ik kijk niet te fel vooruit. Paul was heel betrokken bij de matchvoorbereiding op Eupen en ik reken morgen ook op hem. Op zijn attitude is niks aan te merken.”

Vrancken heeft niet geprobeerd Onuachu specifiek te overtuigen om te blijven. “Dat heeft nooit zoveel zin. We weten wat we aan elkaar hebben, dat is het belangrijkste. Of ik Dimitri de Condé wel heb gevraagd om zich meer schrap te zetten? Ik denk dat iedereen hier schrap genoeg staat (lacht). Die extra overtuiging is niet nodig. Er is constant contact tussen Dimitri en mezelf.”

Quote Als er iets door tijdsdruk niet meer kan, lijkt mij niet dat er nog iets zal gebeuren. Ik heb vertrouwen in mijn kern. Wouter Vrancken

“Natuurlijk zou een vertrek van Onuachu een aderlating zijn”, gaat Vrancken verder. “Hetzelfde zou gelden voor Bryan Heynen of Carlos Cuesta. Als je naar Paul zijn statistieken kijkt, zestien goals in een half seizoen, dan raak je dat vanzelfsprekend niet graag kwijt. Al reken ik voorlopig dus nog op hem.”

Mocht de transfer doorgang vinden, dan heeft Genk weinig tijd om een vervanger te vinden. “Je weet dat Dimi en Dirk (hoofdscout Dirk Schoofs, red.) hun werk uitstekend doen. Het is niet zo dat ze nu nog ineens dringend moeten gaan zoeken. Je bent altijd voorbereid. Maar als er iets door tijdsdruk niet meer kan, lijkt mij niet dat er nog iets zal gebeuren. Ik heb vertrouwen in mijn kern. We hebben begin dit seizoen het vertrek van Thorstvedt, Ito en Lucumi ook opgevangen. Maar nogmaals: het is nu niet aan de orde, want Paul zit hier nog.”

Het is Southampton in ieder geval menens wat betreft Onuachu. De hekkensluiter is na een eerdere afwijzing bereid om ver te gaan voor de Nigeriaanse targetman van Racing Genk. Het is af te wachten of ‘The Saints’ een akkoord kunnen vinden met Genk. Met zijn zestien doelpunten in negentien wedstrijden is Onuachu een belangrijk wapen in de strijd om de landstitel.

Volgens verschillende Engelse media is Onuachu niet de enige kandidaat bij Southampton, Braga-spits Vitinha wordt veelvuldig genoemd, maar de voormalige Gouden Schoen lijkt op dit moment wel de voornaamste. Hoeveel Southampton over heeft voor Onuachu is nog niet bekend. Er ligt alleszins een contract van 4,5 jaar klaar voor de Nigeriaan.

Onuachu ligt nog tot de zomer van 2024 onder contract in Genk. De laatste jaren werd hij zowat tijdens elke transferperiode in verband gebracht met een transfer, maar door uiteenlopende redenen kwam het er nooit van. Zo was hij voorbije zomer bij Wolves tweede keus achter Sasa Kalajdzic. De Premier League-club ging met de Oostenrijker in zee en die scheurde vlak na het sluiten van de markt zijn kruisbanden.

Het zorgde voor teleurstelling bij Onuachu. “Iedereen weet dat ik graag een stap hogerop wilde zetten. De interesse bleef vorige winter na de Gouden Schoen echter uit. Na mijn bruiloft in de zomer had ik mijn zinnen opnieuw op een transfer gezet. Deze keer waren er clubs geïnteresseerd, maar de puzzelstukjes vielen niet in elkaar.”

De laatste maanden wierp Onuachu’s makelaar – zoals elke makelaar zou doen – lijntjes uit bij verschillende clubs. Sommige clubs vonden zijn profiel interessant. Denk aan Galatasaray en Frankfurt. Concreet is het vanuit die kant nooit geworden.

Southampton duwt nu dus wel door. Vorige week maakte de ploeg van Romeo Lavia zijn interesse in Onuachu kenbaar bij Genk. De transfersom die toen ter indicatie werd gegeven, kwam in de verste verte niet in de buurt van de verwachtingen van Racing Genk. Inmiddels liggen de kaarten anders. Onuachu wil de transfer zelf maken, maar ergens twijfelt hij ook.

Mochten de onderhandelingen tot een succesvol einde komen, zal Genk proberen een vervanger aan te trekken. Al is dat gezien de tijdsdruk geen makkelijke taak. Ally Samatta (30) zou na het eerdere vertrek van Andras Németh naar Hamburg namelijk de enige overgebleven spits zijn, nu Genk op jacht is naar de titel nu niet bepaald een enorme luxe.

Namen van kandidaten zijn niet bekend, maar die van Cyriel Dessers werd wel even besproken. Hij is geen optie. Dessers begon dit seizoen bij Racing Genk. Onder Vrancken speelde hij sterk en scoorde hij drie goals in drie competitiematchen alvorens naar het Italiaanse Cremonese te verkassen. Door een blessure ontbrak hij twee weken bij de Serie A-club, maar intussen is Dessers opnieuw fit.

