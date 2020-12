Verschaeren verlaat in tranen het veld, vrees voor zware blessure

Tien minuten voor rust probeerde Verschaeren een hoge pass van Mykhailichenko onder controle te krijgen. Maar hij kwam slecht neer en zijn linkerbeen bleef in het gras steken. De Rode Duivel greep naar z’n linkerbeen, de enkel. Hulpverleners droegen hem de catacomben van het Lotto Park in, Kompany gaf ‘m nog een vaderlijke aai over de kruin.

“Tijdens de rust is iedereen nog even bij Yari te gaan om hem te steunen”, zei Kompany. “Hij had veel pijn, maar ik twijfel er niet aan dat hij sterker terug zal komen. Hopelijk is de schade niet zo erg als we denken - wat er exact aan de hand is, weet ik ook nog niet. We wilden deze match voor hem winnen.”