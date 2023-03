Verschaeren valt al snel uit tegen OHL met (zware?) blessure

Antwerp bijt tanden stuk op tienkoppig Charleroi en verliest voor het eerst in tien competitie­mat­chen

Antwerp leed tegen Charleroi zijn eerste nederlaag in tien competitiematchen en liet zo een unieke kans liggen om dichter bij leider Genk te sluipen. Verdiend was het Antwerpse verlies niet, maar de Great Old miste wat geluk en... de geblesseerde Vincent Janssen.