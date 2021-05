Verrassing op het Kiel: Beerschot plukt Peter Maes weg bij STVV

Door de aanwerving van Maes komt er meteen ook een einde aan het hoofdtrainerschap van de half zo oude Will Still. De voormalige assistent van Hernan Losada nam over toen deze laatste in januari vertrok naar het Amerikaanse DC United, maar bij Beerschot wou men voor het nieuwe seizoen liever iemand met meer kilometers op de teller. Het is nog onduidelijk of Still aan boord zal blijven op het Kiel. Wat wel vaststaat: Maes neemt zijn assistenten Davy Heymans en Stefan Winters mee naar Beerschot.