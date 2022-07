Verdienstelijke Red Flames verliezen met kleinste verschil tegen Frankrijk

Club Brugge “Gouden jongens”: De Ketelaere prijkt nog maar eens op cover Gazzetta dello Sport, dat gewag maakt van AC Milan-bod van 20 miljoen euro

Nog maar eens op de cover van de ‘Gazzetta dello Sport’. Charles De Ketelaere is hot in Italië. De roze sportkrant meent zelfs dat AC Milan een eerste bod van 20 miljoen euro bij Club Brugge zou hebben neergelegd. Een bedrag dat evenwel niet in de buurt komt van wat de landskampioen wil vangen voor zijn goudhaantje.

