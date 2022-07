Verdienstelijke Red Flames verliezen met kleinste verschil tegen Frankrijk: “Eén woord: jammer”

De Fransen duwen en voetballen makkelijk, de Flames moeten heel veel lopen. Soms zie je wel wat brille. Dhont en Wullaert doen heel weinig verkeerd maar fysiek en numeriek kunnen ze nooit op tegen vier of vijf atletische Françaises. Als ze er snel doorheen geraken, diepe bal Philtjens, controle en meteen diep Wullaert, schiet en scoort Janice Cayman in één keer. Aan die kant waar ze er ook in 2016 tegen Engeland eentje inlegde. Een heel fijn moment.

De Flames krijgen de bal niet weg na een corner van Mateo. Die zet opnieuw voor. 2-1 via Mbock. Fijne momenten duren amper vijf minuten tegen Les Bleues. In de eerste helft had Frankrijk 70% van de tijd de bal. Belgisch afwerkingspercentage: 100%.

Voor Engeland, Duitsland, Oranje en co loopt het van bom- tot goed vol. In Rotherham waren er 8.173 mensen. Ook dat onderstreept de twee snelheden in het vrouwenvoetbal. De Flames zitten niet in de kopgroep maar we kunnen wel bij de beste acht geraken. Maandag moet er gewonnen worden van Italië.

Evrard: “Niet te snel voor OHL gekozen”

Nicky Evrard stopt opnieuw een strafschop, net als tegen IJsland. “Ik ben tevreden met mijn wedstrijd. Jammer van de twee goals, maar ik voel me goed. Ik wil geen euforie tonen. Ik sta met zelfvertrouwen in doel en dat is belangrijk. We stonden er allemaal en kunnen met een goed gevoel naar Italië.”

“Of ik te snel voor een transfer naar OH Leuven heb gekozen? Neen. Ik ben hier niet om mij te tonen. Zoals ik al vertelde: ik wil kampioen worden met OHL. Ik moet me niet bewijzen voor ander clubs. Ik ben hier voor mezelf, de fans en de voetballiefhebbers.”

Janice Cayman: “Eén woord: jammer”

“Wat moet er nog meer gezegd worden? Ik wil vooral een woord gebruiken: jammer. We waren er heel dichtbij maar het was net niet genoeg. Het is wel een enorme opsteker voor de match tegen Italië. We wisten dat we heel goed georganiseerd moesten zijn. Gewoon werken, werken, werken. Iedereen heeft zijn job gedaan vanavond. Als Frankrijk wint en wij ook dan is dat voor ons perfect. We weten nu wat we tegen een grote natie kunnen, dus we hebben vertrouwen getankt.”

Julie Biesmans: “Genoeg vertrouwen voor volgende ronde”

“In balbezit waren we zuiverder. En er waren ook iets meer ruimtes. Janice had ons verteld dat zij niet van duels houden dus hebben we dat opgezocht en zelf, als we de bal hadden, hebben we het duel kunnen vermijden. Italië is mijn ogen een apart land. Die kunnen heel goed zijn en soms heel onstuimig. Het zal er ergens tussenin zijn. Ik denk dat wij genoeg vertrouwen hebben om naar de volgende ronde te gaan en dat we die match tegen Italië kunnen winnen.”

Ives Serneels: “Waren dicht bij een stunt”

“Deze keer was iedereen 100% op de afspraak. Vorige zondag zat je nog met de stress van die eerste match. Daarom was dit anders. Tevreden of blij ga je mij niet horen zeggen vandaag. Morgen waarschijnlijk wel. Misschien hebben we vertrouwen getankt, ja. Vooral omdat we twee keer op een heel slecht moment een doelpunt pakken en toch heel weerbaar weer in de match geraken. We waren dicht bij een stunt vandaag. Jammer, deze groep verdient dat. Ze werken heel, heel hard en op de dag na een wedstrijd merk ik dat ook de 12 die de dag ervoor op de bank begonnen er klaar voor waren.”