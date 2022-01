Verdachten reageren: “Verbaasd dat mijn naam erbij staat”, Voetbalbond: “Dit komt niet als verrassing”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Mehdi Bayat: “Verbaasd dat mijn naam erbij staat”

“Het is een verrassing omdat mijn naam sinds de start van het fraudeonderzoek nooit werd naar buiten gebracht”, aldus Mehdi Bayat in de ‘John Late Show’ op nieuwszender LN24. “Het is een goede zaak dat het parket zichzelf positioneert. Zo kan iedereen zien wat er in het dossier staat en welke aanklachten er tegen welke personen werden ingediend. Ik verbaas mij erover dat mijn naam erbij staat. In iets meer dan drie jaar tijd werd mijn naam nooit genoemd. De enige keer dat we bezoek hebben gekregen van de onderzoekers was dat in het kader van enkele transfers. We hebben op dat moment meteen helder gecommuniceerd. Er kwam nadien geen vervolg meer. Sindsdien hebben we niets meer van de zaak vernomen. Dit is dus een verrassing. In dit stadium van het onderzoek moet het vermoeden van onschuld overeind blijven, maar prettig is dit natuurlijk niet.”

Volledig scherm Mehdi Bayat. © BELGA

KBVB-CEO Bossaert: “Dit komt niet als verrassing”

Ook de Belgische voetbalbond blijft niet buiten schot. Twee ex-bondsvoorzitters (François De Keersmaecker en Mehdi Bayat) en de huidige keeperstrainer van de Rode Duivels (Erwin Lemmens) worden verdacht. De KBVB heeft “kennis genomen van het ontwerp van de eindvordering van het federaal parket" en reageert kort bij monde van CEO Peter Bossaert. “Dit komt niet als een verrassing, maar dat neemt niet weg dat ons voetbalhart bloedt. Wij gaan eerst de tijd nemen om het dossier te analyseren, maar willen benadrukken dat wij onze verantwoordelijkheid zullen nemen.”

Volledig scherm Peter Bossaert. © Photo News

Sébastien Delferière (via advocaat Jorgen Van Laer): “Sébastien Delferière heeft zich nooit laten beïnvloeden door Veljkovic om een gunstiger verslag te schrijven over Sofiane Hanni. Hij zal zich voor de rechtbank verder verdedigen en is overtuigd dat zijn onschuld daar zal blijken.”

Yannick Ferrera: “Ik heb nooit een cent ontvangen. Als het gerecht komt aankloppen, zal ik net hetzelfde zeggen.”

Dirk Huyck: “We hadden dit zien aankomen. Ik ga niet reageren, ik ga mij verdedigen in de rechtbank.”

Mogi Bayat (via advocaat Tom Bauwens): “Opvallend hoe dat jullie dit eerst weten. Ik heb geen tijd gehad om de verordening in te kijken, er komt vandaag geen reactie.”

Ivan Leko (via advocaat Walter Van Steenbrugge): “Na de ‘Pano’-reportage wisten wij dat dit er zat aan te komen. En ik stel vast dat een aantal beschuldigingen tegen mijn cliënt, zoals witwassen, niet opgenomen worden. Ik bestudeer het dossier verder en wij zullen ons in de rechtbank verdedigen. Ivan Leko is ook zeer formeel: hij heeft geen euro zwart geld ontvangen van meneer Veljkovic en is ook zeer verbolgen. Dat is ook de reden waarom hij meneer Veljkovic nu al gedagvaard heeft voor de burgerlijke rechtbank in Antwerpen en ik heb nu ook het mandaat gekregen om ook de Belgische staat te dagvaarden, omdat wij van oordeel zijn dat het niet kan dat het federaal parket na die zeer betwistbare ‘Pano’-uitzending heeft nagelaten om passend te reageren. Verdachten moeten genieten van het vermoeden van onschuld en dat is niet gebeurd. Dat vinden wij zeer kwalijk.”

Bruno Venanzi (via Standard-woordvoerder Olivier Smeets): “Voor ons is er niets nieuws. De namen die genoemd worden en waaraan onze voorzitter gelinkt wordt, zijn dezelfde. We hebben er niets aan toe te voegen. Zoals geweten, hebben wij klacht ingediend tegen Olivier Renard, onze ex-sportief directeur. Wij wachten nu verder af.”

Herman Van Holsbeeck: “Ik ga mezelf verdedigen waar dat hoort, voor de rechtbank. Verder geef ik geen commentaar.”

Paul Van Der Schueren: “Ik heb alle vertrouwen in het gerecht, dat zij dit op de juiste wijze aanpakken en dat iedereen de kans zal krijgen om zijn kant van het verhaal te verduidelijken. Ik ontving nog geen communicatie en weet dus alleen wat Veljkovic verteld heeft. Maar zoals gezegd: er is een andere kant aan het verhaal.”

Thierry Steemans (via advocaat Joris Van Cauter): “We zijn blij dat we eindelijk naar de rechtbank kunnen. Mijn cliënt betwist nog altijd alle tenlasteleggingen. Een interview gaan we daar vandaag niet over geven, we kijken uit naar de zaak voor de rechter.”

Herbert Houben: “Ik heb nog geen weet van een vordering of van wat mij ten laste wordt gelegd. Maar ik zal die uitleg op de rechtbank geven. En ik heb er alle vertrouwen in dat dit verhaal voor mij niet slecht zal aflopen.”

Thomas Troch: “Ik ben drie jaar geleden één keer ondervraagd en ben toch wel wat verbaasd dat mijn naam nu opnieuw in dit dossier wordt genoemd. Maar ik ben er 1000 procent van overtuigd dat ik niets misdaan heb. Meer wens ik daar op dit moment niet over te zeggen.”

