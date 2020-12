Vercauteren zegt neen tegen Standard, dat nu aan Luka Elsner (ex-Union) denkt als opvolger voor Montanier

Lars Boom won 10 jaar geleden epische cross in Heus­den-Zol­der en blikt vooruit: “Niemand kent limieten van Wout en Mathieu”

26 december Tweede kerstdag, dat betekent Gouden Cross in Heusden-Zolder. Voor een van de strafste edities ooit gaan we tien jaar terug in de tijd. Lars Boom, ex-wereldkampioen en winnaar van een episch duel in 2010, blikt terug en haalt de loftrompet boven voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert, maar ook voor Tom Pidcock. “Hij kan hun grote uitdager worden.”