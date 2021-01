Vercauteren na eerste nederlaag als coach van Antwerp: “We waren te veel bezig met andere zaken”

Maar dan zag Vercauteren z'n ploeg te veel energie stoppen in randzaken. “Daarna zijn we verzwakt en vergaten we te doen wat we moesten doen. We waren meer bezig met andere zaken: fouten, discussies met de ref... Dat kost altijd een doelpunt, want je bent bezig met andere dingen en vergeet je prioriteiten. Ik denk dat we ook de tweede helft goed hebben aangepakt, maar in het laatste kwartier zijn we volledig weggezakt.”