Vercauteren na bekerzege tegen La Louvière: “Hadden het sneller moeten afmaken”

Croky CupAntwerp heeft zich dankzij een zege tegen La Louvière geplaatst voor de volgende ronde in de Croky Cup. Het grootste doel van coach Franky Vercauteren was daarmee bereikt: “Het resultaat was voor mij het belangrijkste.” Toch zag de trainer ook nog werkpunten.

Antwerp miste een pak kansen om de wedstrijd tegen La Louvière al vroeger in een beslissende plooi te leggen, zag ook Franky Vercauteren. “Vooral in de eerste helft hadden we het moeten afmaken. Ik was al blij dat we kansen creëerden, maar ik denk dat we iets efficiënter of realistischer moesten zijn in de zestien. Dat doelpuntje meer had de match sneller kunnen afmaken. Nu duurde het tot de laatste seconde om een positief resultaat neer te zetten.”

“Het resultaat was voor mij het belangrijkste”, gaf Vercauteren na de wedstrijd aan. “Daarnaast ook jongens die niet veel gespeeld hebben, wedstrijdritme te geven. En natuurlijk ook de jongens die heel veel gespeeld hebben, te laten rusten. Dat was voor sommigen heel hard nodig.”

Volledig scherm © Photo News

Antwerp is de titelverdediger in de Croky Cup. Voelt Vercauteren de honger binnen zijn selectie om ook dit jaar mee te doen voor de hoofdprijs? “Dat moet altijd aanwezig zijn, bij elke ploeg die deelneemt aan een competitie, welke dan ook. Wat dat betreft mag er geen twijfel bestaan over de ambities van Antwerp.”

Gisteren ging de transfermarkt weer op slot en Didier Lamkel Zé loopt nog steeds rond op de Bosuil. Vercauteren maakt er geen issue van. “Er wordt veel te veel over één persoon gesproken. Lamkel Zé heeft hier een contract, dus moeten we ervoor zorgen dat hij binnen de vooropgestelde normen, voldoet aan het teamgebeuren. Als dat het geval is, heb ik daar geen probleem mee. Is dat niet het geval, dan zal ik er een probleem van maken.”

Over wintermercato Antwerp: “De club heeft heel hard haar best gedaan”

Daags na het sluiten van de transfermarkt wilden we van Frank Vercauteren graag nog even weten of hij voldaan kan terugblikken op de Antwerpse wintermercato.

“Wel, ik heb zelf tot tien voor twaalf op de club gezeten, ik heb mogen meemaken dat ze heel hard hun best gedaan hebben om enkele spelers binnen te halen”, vertelde hij. “Dat is niet gelukt, spijtig, maar we kunnen er niets aan veranderen. Deal with it dus. Ik ga er niet over klagen, ik was erbij en zag welke inspanningen de club wilde doen. Er lang bij stilstaan is trouwens ook niet nodig. We zien wel wat de volgende mercato brengt (lacht). Nee, een trainer hoopt altijd op veel, soms te veel transfers. Maar ik heb het volledige vertrouwen in de spelerskern die we nu hebben.”

Volledig scherm Frank Vercauteren. © VTM Nieuws