Vercauteren: “Geloof in tweede plek blijft zeker aanwezig”

AntwerpAntwerp zal tijdens de trip van donderdag naar Racing Genk opnieuw kunnen beschikken over Jérémy Gélin. Aurélio Buta is dan weer twijfelachtig met een kuitblessure. Omtrent covidgevallen Didier Lamkel Zé en Dylan Batubinsika is er nog geen duidelijkheid. “Zij worden woensdag opnieuw getest”, laat trainer Frank Vercauteren weten.

Voor Vercauteren is het door allerlei omstandigheden al wekenlang puzzelen. Dinsdagmiddag gaf de coach van Antwerp tijdens een persbabbel nog eens een stand van zaken. Over kapitein Faris Haroun (out sinds 5 april) en verdediger Jérémy Gélin (out sinds 21 februari) had Vercauteren goed nieuws te melden. “Zij hebben vandaag alles kunnen meedoen met de groep”, aldus Vercauteren. “Voor Haroun komt de match op Genk nog net iets te vroeg. Gélin komt donderdag normaal wel in aanmerking.”

Aan de andere kant is Aurélio Buta twijfelachtig. “Buta zit met een klein probleem aan de kuit, waardoor hij dinsdag niet kon trainen”, gaf Vercauteren aan. “De kans is reëel dat hij toch tijdig fit geraakt, maar helemaal zeker is dat niet. Ook omtrent Lamkel Zé en Batubinsika hebben we voorlopig geen duidelijkheid. Zij ondergaan woensdag een nieuwe coronatest. Hopelijk is die test negatief en kunnen we Didier en Dylan opnieuw opnemen in de selectie. Vraag is dan natuurlijk wel hoe fit ze zijn na een tweetal weken zonder groepstraining.”

Ondanks alle pech van de jongste weken en de zes punten achterstand op Racing Genk blijft Vercauteren trouwens geloven in de tweede plaats. “Het is gebleken dat in deze play-offs alles dicht bij mekaar ligt”, benadrukte Vercauteren. “Mits iets meer efficiëntie in onze laatste twee wedstrijden kan het misschien toch nog. Uiteraard zou de situatie gunstiger zijn geweest als we nu twee of drie punten meer hadden, maar het geloof blijft zeker aanwezig.”

Afronden deed Vercauteren met een woordje over Antwerps ‘reserve-international’ Jordan Lukaku. “Vanzelfsprekend ben ik blij dat Jordan op de reservelijst staat. Een paar weken geleden was Jordan bij ons nog reserve, maar intussen krikte hij zijn niveau op en daarvoor werd hij beloond. Tegelijk blijft er een grote weg af te leggen naar een echte selectie voor de Rode Duivels. Het zal nog beter moeten als Jordan die laatste stap wil zetten.”

