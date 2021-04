Vercauteren blikt vooruit naar match 'van anderhalf punt' tegen Genk: "Dit bepaalt ons vertrekpunt in play-off 1"

“Het feit dat we al geplaatst zijn, is het enige verschil met een andere match”, begon Vercauteren z’n persbabbel. “De verplichting om te winnen is er uiteraard altijd, maar het weegt allemaal toch wat zwaarder door als het ‘van moeten’ is. Al zou de voorbereiding in principe dezelfde moeten zijn. Want we beginnen in play-off 1 niet op nul. Het resultaat van de match tegen Genk speelt mee, bepaalt ons vertrekpunt. Ik wil dus mijn sterkst mogelijke ploeg opstellen, al zullen we door de schorsing van Max (Le Marchand) en de blessure van Gélin, toch weer moeten schuiven.”

Krijgen we Jérémy Gélin ooit nog in Antwerp-shirt te zien, is de vraag. Want de Fransman - gehuurd zonder aankoopoptie van Rennes - blijft sukkelen met een spierblessure, zelfs in die mate dat hij misschien niet meer in actie komt dit seizoen. “Misschien speelt hij nog in de play-offs. Misschien. Maar hij keert alleszins terug op korte termijn. Mochten we hem toch nog ergens kunnen recupereren, zou dat een goede zaak zijn”, aldus Vercauteren, die uiteraard graag wil winnen van zijn ex-club. “Het is niet dat ik niet durf roteren, maar ik ga dat niet zomaar, voor ‘t plezier doen. Het is ook niet tegen de eerste de beste aanval dat we uitkomen, dus we moeten ook wel rekening houden meet de overkant. Voor de schorsing van Max moeten we een oplossing vinden, we zullen morgen zien wat die is.”

Volledig scherm Maxime Le Marchand ontbreekt bij Antwerp door een schorsing. © Photo News

Opvallend nog tot slot: tegen Moeskroen was er noch van wintertransfer Avenatti, noch van Ampomah sprake. Is daar meer aan de hand? Vercauteren besluit: “Dat betekent dat andere jongens goed bezig zijn én dat we op bepaalde posities heel veel volk hebben. Naast die twee ook nog Nsimba, Miyoshi, Rafa, Mbo, Lamkel,... Dan vallen er altijd af. Soms is dat spijtig, want niet iedereen verdient dat. Maar je moet ook kijken naar het evenwicht op de bank, naar het aantal Belgen op het blad,... dat speelt allemaal mee.”

Na de persbabbel maakte Antwerp de selectie bekend voor de wedstrijd tegen Racing Genk. Ampomah ontbreekt opnieuw, Avenatti is er wel bij.

