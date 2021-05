Verbruggen of Vandevoordt: welke jonkie is de beste van de keepersklas? “Maarten heeft alles om de nieuwe Courtois te worden”

Het was gisteren een match in de match in het Lotto Park. Bart Verbruggen versus Maarten Vandevoordt in doel. De ene speelde uit het niets Wellenreuther uit de ploeg bij Anderlecht, de andere kreeg vol zijn kans bij Genk en profiteerde van het vertrek van Vukovic. Jonkies tussen de palen bij de topclubs, die gisteren het verschil moesten maken in de strijd om een Champions League-ticket.