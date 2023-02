Verbod op gokreclame goedgekeurd: streep door miljoenen euro’s voor topteams, maar ook voor tv-kijkers dreigen er gevolgen

1 juli 2023: verbod op gokreclame op tv, radio, advertenties en video-advertising.

1 januari 2025: verbod op gokreclame in voetbalstadions. Shirtsponsoring mag enkel nog met logo en naam van het wedkantoor, maar zonder slogan en niet op de voorkant.

1 januari 2028: totaalverbod gokreclame, ook op shirts.

Die krijtlijnen over gokreclame klopte het kernkabinet gisteren af. De regering hoopt zo het aantal gokverslaafden en de bijhorende maatschappelijke kost te verlagen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) haalt zijn slag thuis. Ondanks weerwerk van vooral Jean-Louis Bouchez (MR). Die oordeelde: “Mensen mogen ook roken en drinken hoewel dat niet goed is voor de gezondheid. Ik wil geen puriteinse samenleving waarin men een perfect gedrag definieert als deugdzaam.”

Zestien op achttien

Voor de professionele sportclubs is het minder goed nieuws. Volgens het jaarlijkse rapport van het onderzoeksbureau Deloitte over het Belgische profvoetbal bedroegen de geldstromen vanuit de goksector 12,7 procent op in totaal 79,3 miljoen euro in 2020-2021. Dat betekent dat - volgens de meest recent beschikbare cijfers - een dikke 10 miljoen euro van de inkomsten van de Belgische profclubs afkomstig is van gokoperatoren.

Zestien van de achttien eersteklassers hebben een wedkantoor als sponsor. De bekendste voorbeelden zijn Club Brugge, waar Unibet hoofd- en shirtsponsor is. Ook andere topclubs Antwerp (Betfirst), AA Gent en Standard (Circus) spelen met een gokbedrijf prominent op hun truitje. Anderlecht heeft met Lotto een stadionsponsor uit de sector.

Deze voetbalclubs hebben een gokbedrijf als sponsor:

Tv-kijker

Slechts twee teams uit eerste klasse hebben geen gokbedrijf als sponsor: Westerlo en Eupen. In beide gevallen heeft dat te maken met hun eigenaar. Bij Westerlo is de Turk Otkay Ercan de sterke man. Hij wil vooral geen wedkantoor op de shirts van zijn club - voor bijvoorbeeld sponsoring op de LED-boards staat Westerlo naar verluidt wel open. Eupen is in handen van Qatar. Het steenrijke land uit het Midden-Oosten vermijdt om religieuze redenen alle banden met de goksector.

Ook onrechtstreeks zullen de clubs het verbod op gokreclame voelen. Binnen twee jaar loopt het huidige tv-contract (goed voor 103 miljoen euro per jaar) af. Het is zo goed als zeker dat een verbod op gokreclame de waarde van een nieuwe deal zal devalueren. De inkomsten van de wedkantoren zijn een belangrijk onderdeel van het verdienmodel van zowat elk bedrijf dat de rechten op een sportcompetitie beheert.

De Belgische Broadcaster Federatie waarschuwt mede daarom ook de Belgische sportliefhebber gevolgen zou kunnen ondervinden van de nieuwe wetgeving. “Alle relevante sportwedstrijden zullen achter een betaalmuur komen”, waarschuwt de organisatie. Gokreclame zorgt op dit moment voor een groot deel van het budget voor bijvoorbeeld Champions League-wedstrijden.

Wat met Lotto?

De nieuwe wetgeving zal ook het wielrennen in het hart treffen. Met Bingoal WB draagt één Belgisch team zelfs de naam van een gokoperator. Het team schat de budgettaire impact van een verbod op gokreclame op 30 procent van het budget (dat 3 miljoen euro bedraagt).

Soudal-Quick.Step-CEO Patrick Lefevere rekende vorig jaar op zijn beurt uit dat twintig procent van zijn budget afkomstig was van Napoleon Games. Hij legt zich bij de definitieve beslissing neer. “Hebben we een andere keuze, misschien? We wisten al geruime tijd dat dit eraan zat te komen.”

Lefevere benadrukt wel dat hij erop rekent dat de nieuwe regels voor alle teams zullen gelden. “Hopelijk behandelen ze iedereen op dezelfde manier.” Om Lotto-Dstny maar te noemen. “Lotto is het grootste gokbedrijf van België.” Binnen wielerkringen wordt de staatsloterij gezien als de legale vetpot van de regering.

Het is nog niet helemaal duidelijk of Lotto helemaal onder de regelgeving valt. Eind vorig jaar liet staatssecretaris van de Nationale Loterij Sammy Mahdi (CD&V) vallen dat Lotto tot minstens 1 januari 2026 buiten schot blijft. Pas vanaf die datum kan Lotto te maken krijgen met strengere regels of eventueel een verbod op reclame. Wielerploeg Lotto-Dstny moet voorlopig dus nog niet vrezen voor het verlies van zijn titelsponsor.

Deze wieler- en veldritteams hebben een gokbedrijf als sponsor:

