Veldman wacht op duidelijkheid over toekomst: “Tijdens WK-break bekijken wat beste oplossing is voor Anderlecht”

AnderlechtOverklast door de leider. Anderlecht was kansloos tegen een oppermachtig Genk. Was dit de laatste wedstrijd van Robin Veldman als T1? Aan het bestuur om snel duidelijkheid te scheppen. “Als ik terugkeer naar de Futures, dan is dat met plezier.”

“Wij hebben héél hard moeten werken om hier een wedstrijd van te kunnen maken.” Dat ene zinnetje van Robin Veldman vatte de wedstrijd tussen Anderlecht en Genk goed samen. Het verschil in het klassement tussen beide teams is groter dan het totaal aantal punten dat paars-wit al wist te pakken dit seizoen. 46 vs 20. De onmacht was schrijnend, het kwaliteitsverschil zó groot. Adrien Trebel: “Het was voor ons wachten op een microkans en zelfs die kwam niet.” Yari Verschaeren: “We zijn bij momenten echt uitgespeeld door Genk.” Ook Robin Veldman kon niet anders dan erkennen dat Anderlecht op z’n waarde werd geklopt door Genk. “We hebben vandaag verloren van een ploeg die veel verder staat dan wij”, knikte de Nederlander.

Anderlecht gaat met een bijzonder wrang gevoel de WK-break in. Debast en Vertonghen gaan naar Qatar, de rest krijgt tien dagen vakantie om de kopjes leeg te maken. 24 november worden zij weer in Neerpede verwacht. Tegen dan moet ook Robin Veldman weten waar hij aan toe is. Vervalt de ‘ad interim’ of niet? Keert Veldman terug naar de RSCA Futures of wordt hij een soort verbindingspersoon tussen het eerste en het tweede elftal.

Volledig scherm Robin Veldman. © Photo News

Stap één is het aanstellen van de nieuwe technisch directeur, Jesper Fredberg. Anderlecht wil de Deen deze week officieel vastleggen. Het eerst punt in zijn werkagenda wordt een meeting met Vandenhaute en Veldman. “Voorlopig staat er nog geen gesprek gepland met het bestuur over mijn toekomst”, zei Veldman. “We hebben die intenties wel uitgesproken om tijdens de WK-break te bekijken wat de beste oplossing is voor Anderlecht. En wat mijn positie daarin dan precies is, zal ook op tafel komen. Maar het moet om Anderlecht gaan, niet om mij. Als het bestuur mij vraagt om terug te keren als coach van de Futures, dan doe ik dat. Ik lig onder contract bij Anderlecht. En coach van de RSCA Futures is ook de functieomschrijving waaronder ik mijn handtekening heb gezet. Dit was een interimperiode van twee weken waarin ik al mijn tijd heb gestoken in het doorkomen van deze zes wedstrijden. Dus als ik vanaf morgen opnieuw de trainingen van de Futures moet leiden, is dat met veel plezier.”

Berg werk op de plank

Veldman verdient snel duidelijkheid, Anderlecht zelf heeft er ook nood aan. Er is geen tijd te verliezen. Halfweg de reguliere competitie bezet Anderlecht de elfde plaats in de rangschikking. Van de tien ploegen die boven hen staan klopte paars-wit enkel STVV, de tiende in de stand. Er ligt een berg werk op de plank in Neerpede. De eerste competitiewedstrijd na het wereldkampioenschap, de laatste van dit jaar, is er eentje op bezoek bij Sporting Charleroi. Een weerzien met Felice Mazzu als speling van het lot, benieuwd wie dan op de paars-witte bank zit.

Volledig scherm © BELGA