Veel vraagtekens voor Geraerts: “Afwachten of Teuma en Boniface fit raken, Van der Heyden sowieso out” - De Mil: “Naar Union om er te winnen”

Union kan zondag tijdens de titelontknoping niet rekenen op Siebe Van der Heyden. Hij onderging een kleine operatie aan de schouder. Of Karel Geraerts wel beroep kan doen op Teddy Teuma en Victor Boniface is nog koffiedik kijken. “We moeten de laatste training van morgen afwachten.” Ook bij Club Brugge kampen ze met blessureproblemen, maar gaan ze toch voor een resultaat: “Ook nu zullen we ‘vollebak’ gaan, zoals we dat elke week doen.”

‘With a little help from my friends’. Misschien dat Union zondag dat liedje van Joe Cocker eens moet afspelen in de kleedkamer voor de ontknoping. Want in de titelkans van Union moet Genk een bondgenoot zijn en Antwerp punten afhandig maken. “Daar hebben we geen controle over”, aldus Geraerts. “Voor Genk - Antwerp kunnen we alleen een schietgebedje doen.”

De focus bij Union ligt op de eigen missie: winnen tegen Club. Geraerts hoopt op zijn sterkst mogelijke ploeg. Vorig weekend bleek de ravage groot. Boniface was door een enkelverzwikking niet topfit, kapitein Teuma viel uit door een adductorenletsel, Van der Heyden en Vertessen blesseerden zich tijdens de match en Lynen slikte rood.

Geraerts gaf nu een laatste update: Van der Heyden is al zeker out. “Hij onderging een kleine operatie aan zijn schouder.” De kans is wel groot dat hij sleutelspelers als Boniface en Teuma recupereert. “‘Bij Boni’ is het wel nog niet zoals ik wil, maar morgen (zaterdag) is nog een trainingsdag. Teddy doet alles om klaar te zijn. In zijn hoofd denkt hij dat het zal lukken. Maar vorige week dachten we hetzelfde en speelde hij niet. Vertessen doet zaterdag een laatste test.”

Lynen is al zeker geschorst: de bond offerde zelfs pinkstermaandag op zodat de straf inclusief mogelijk beroep zeker voor de slotspeeldag uitgesproken zou zijn. “Vreemd”, zegt Geraerts. “Bij Zinckernagel van Standard deed de bond niet hun eerste voorstel op een feestdag na het weekend. Maar we kunnen dat niet veranderen.”

Geen ‘friends’ bij de bond dus, misschien wel bij Club zondag? Gaan zij tot het uiterste gezien de rivaliteit met Antwerp aan wie ze de titel minder lijken te gunnen? Geraerts woont in Brugge en was er deze week vaak op aangesproken: “Ik hoorde veel fans die niet willen dat Antwerp kampioen speelt. Maar ik heb geen spelers gehoord die het Antwerp niet zouden gunnen. Ik maak me geen illusies. Club zal zondag vol aan de bak gaan. Zelf geef ik ons 25% kans op de titel, en Antwerp 50% kans. Wij hebben ook 50% kans dat we ons duel winnen, maar we hangen af van Genk en Antwerp. Daarom 25%.”

De Mil en Club willen het fair spelen: “Naar Union om er te winnen”

De ziekenboeg zit overvol, toch hoopt Rik De Mil zondag tegen de verwachtingen in op een resultaat in het Dudenpark. “Ik ben ervan overtuigd dat we negentig minuten voluit zullen gaan.”

Een match zoals een andere match. Zo leeft Club Brugge naar eigen zeggen toe naar zondag, waar het een belangrijke rol kan spelen in het titeldebat. “Sinds het begin van de play-offs heb ik gezegd dat Union kampioen zou worden. Wél, nu moet ik mijn eigen ongelijk bewijzen door daar punten te pakken. We zullen er alles aan doen opdat het Union niet wordt. Hier is het gevoel niet anders dan voor andere wedstrijden. We gaan naar daar om te winnen. Ik begrijp dat jullie die vraag stellen, maar we tonen ons al de ganse play-offs fair en strijdvaardig.”

De ziekenboeg puilt uit bij Club. Ook Sylla en Meijer vallen intussen af, terwijl met Onyedika en Vermant twee spelers onzeker zijn: “Uiteraard zijn er heel veel afwezigen. Maar goed, we kunnen nog steeds een competitief elftal opstellen. De jongens doen elke dag hun job - ook nu zullen we ‘vollebak’ gaan zoals we dat elke week doen.”

