‘Vechtende’ Van Holsbeeck morgen uit de cel? “57 verdachten, maar slechts één man zit nu vast. Dat is toch niet normaal?!”

Propere HandenVandaag beslist de raadkamer in Brussel of gewezen Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck (67) naar huis mag, of hij nog minstens een maand in de drukbevolkte gevangenis van Sint-Gillis moet blijven. Zijn advocaten haalden deze namiddag alles uit de kast om hem vrij te krijgen. Ten vroegste vanavond wordt een uitspraak verwacht.

Als Van Holsbeeck vandaag door de raadkamer vrijgelaten wordt, mag hij sowieso morgen pas de gevangenis verlaten omdat het parket dan nog 24 uur de tijd heeft om in beroep te gaan. Van Holsbeeck werd vorige week dinsdag opgepakt in zijn woning in Beersel. In tegenstelling tot eerdere berichten gaat het niet om onregelmatigheden bij de overname van Anderlecht maar wel om zijn rol bij de transfers van Youri Tielemans, Aleksander Mitrovic en Chancel Mbemba. Transfers waarin HVH onder één hoedje zou gespeeld hebben met makelaar Christophe Henrotay.

Quote Van Holsbeeck is niet het type dat zit te huilen in zijn cel. Hij blijft vechten. Advocaat Spreutels

Onterecht, aldus zijn advocaten Alexandre Wilmotte en Daniël Spreutels. “De feiten waarvoor meneer Van Holsbeeck is aangehouden zijn al gekend sinds september 2019. Deze zijn nog steeds exact dezelfde en we begrijpen dan ook niet waarom hij vorige week werd aangehouden.” De strafpleiters willen niet gezegd hebben dat de speurders met dit verblijf in de cel Van Holsbeeck onder druk willen zetten om te bekennen. “Men zegt dat al snel maar ik weiger om dit ook te zeggen”, aldus Spreutels. “Het zou heel ernstig zijn als dit de bedoeling zou zijn van de speurders maar nogmaals, ik weiger dit te zeggen.” De verdediging van Van Holsbeeck legt zelf de link met de andere dossiers waarin ons voetbal betrokken is. “57 mensen zijn in verdenking gesteld. 57! En slechts één man zit nu in de cel. Dat is toch niet normaal?!”

Gezondheidsproblemen

Hoewel hij in de gevangenis geplaatst is bij de overwegende oudere gedetineerden is zijn verblijf geen plezieruitstapje, maakte zijn advocaat Daniël Spreutels duidelijk voor de zitting. “Hij heeft het zoals elke gedetineerde moeilijk met de omstandigheden daar maar hij weert zich”, klinkt het. “Hij kampt met gezondheidsproblemen waarvoor hij in Spanje al enkele dagen in het ziekenhuis heeft gelegen. Maar meneer Van Holsbeeck is niet het type dat zit te huilen in zijn cel. Hij blijft vechten.”

Volledig scherm Advocaat Daniel Spreutels vertegenwoordigt Herman Van Holsbeeck vandaag voor de raadkamer in Brussel. © BELGA