VAR-klucht van jewelste in Genk zorgt voor kwartier vertraging: “Dit soort incidenten zijn volgend seizoen van de baan”

Bizar gegeven aan de Luminus Arena voor de topper tussen Genk en Anderlecht. De scheidsrechters van dienst waren op tijd aanwezig in Genk, maar hun VAR-busje was nergens te bespeuren. De firma die voor het busje verantwoordelijk is, was de topper tussen Genk en Anderlecht uit het oog verloren. Het busje is daardoor te laat gearriveerd in Genk, amper een uur voor de wedstrijd.

De wedstrijd in Limburg begon met een kwartier vertraging. Stephanie Forde van het Referee Department legt uit waarom. “De technieker die oorspronkelijk op de planning stond was uiteindelijk niet in Genk, er is iemand anders naar Genk moeten afzakken, met de vertraging tot gevolg. Wij op het Referee Department zagen dat met lede ogen aan, wij konden hier niet veel aan doen (dat is namelijk de verantwoordelijkheid van Studiotech, dat de technische omkadering verzorgt, red.). We hebben vervolgens de procedures gevolgd, overleg gehad met de Pro League en de teams, en beslist om de wedstrijd uit te stellen met een kwartier, aangezien de techniekers wel in aantocht waren. Dat leek ons de beste oplossing, want het ging hier toch om een cruciaal duel.”

De VAR is dan ook functioneel in Genk, benadrukt Forde. “Zelfs de buitenspellijn is operationeel. Alles werkt.”

Vanaf volgend seizoen zijn dergelijke issues niet langer mogelijk, aldus nog Forde. “Dan werken we vanuit het VAR Replay Center in Tubeke en zijn er niet langer busjes nodig. Dit soort incidenten zijn dan dus van de baan.”

Volg de wedstrijd HIER live.

Volledig scherm Het VAR-busje arriveerde te laat in Genk. © BELGA

Volledig scherm © BELGA