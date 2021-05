VAR-klucht van jewelste in Genk: busje komt te laat, geen buitenspellijn in cruciaal duel tegen Anderlecht

Bizar gegeven aan de Luminus Arena voor de topper tussen Genk en Anderlecht. De scheidsrechters van dienst waren op tijd aanwezig in Genk, maar hun VAR-busje was nergens te bespeuren. De firma die voor het busje verantwoordelijk is, was de topper tussen Genk en Anderlecht uit het oog verloren. Het busje is daardoor te laat gearriveerd in Genk, amper een uur voor de wedstrijd. De aftrap werd al met een kwartier verlaat.