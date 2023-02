“VAR had Onyedika rood moeten geven”: Club-middenvelder ontsnapt aan schorsing na uitgestoken middelvinger aan Antwerpse fans

Jupiler Pro League “Hij wist niet dat hij al geel had gekregen”: domme rode kaarten ontsieren duel tussen Anderlecht en Antwerp

Dom. Dommer. Domst. En dan pas de rode kaarten die vielen in de partij tussen Anderlecht en Antwerp. Eerst Calvin Stengs na een gefrustreerde slag in het gezicht van Diawara, nadien Benito Raman die vergeten was dat hij al op scherp stond.

29 januari