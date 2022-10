Vanzeir is vormdip helemaal te boven en verlekkert zich op twee toppers: “Ga uiterste best doen om zaterdag ook Mignolet te vloeren”

Livios Moet je je schoor­steen verplicht reinigen? En kan je dit ook zelf doen?

De herfst is in het land en de energieprijzen blijven hoog. Voor veel mensen de reden om hun haard of kachel aan te steken. Om optimaal te kunnen genieten van deze gezelligmaker, is het belangrijk dat je haard of kachel optimaal functioneert. En daar speelt een propere schoorsteen een belangrijke rol. Ben je verplicht om je schouw te reinigen? En kan je dit zelf doen of schakel je beter een expert in? Bouwsite Livios maakt je wegwijs.

