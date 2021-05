Vanhaezebrouck voor match 400: “Veranderd? Ik vecht niet meer tegen de bierkaai, ook al is de visie van de trainer misschien de juiste”

AA GentHein Vanhaezebrouck staat voor twee mijlpalen. De wedstrijd op Standard is zijn vierhonderdste in eerste klasse én zijn honderdvijftigste met AA Gent. “Was ik er niet bewust een paar jaar uitgestapt, het waren er al meer geweest.” Ervaring verandert een mens, zelfs iemand met een overtuigde visie als Hein Vanhaezebrouck beseft dat ‘my way or the highway’ -mijn manier en niet anders- moeilijk door te duwen is in de voetbalwereld.

400 wedstrijden in eerste klasse, het is heel wat. “Wat dat betekent? Dat ik een oude mens geworden ben zeker? (lacht) Of ik veranderd ben? Ik doe het nog altijd met evenveel passie. Ik heb ook nog steeds mijn visie, die eerder al de juiste bleek, ook al was niet iedereen akkoord. Ik heb wel geleerd dat je niet kan blijven duwen en vechten tegen de bierkaai. Dat deed ik vroeger wel, ik wou absoluut mijn gelijk halen. Nu weet ik dat andere mensen meer bepalend zijn in het voetbal dan een trainer, ook al is zijn visie misschien de juiste. Uiteindelijk ben je makkelijk inwisselbaar.” Vanhaezebrouck doet het nog steeds met dezelfde passie, maar zijn groep liet het op dat vlak afweten tegen KV Mechelen. “Uiteraard zijn we teruggekomen op die eerste helft. Je verwacht niet dat je ondergeschikt gaat zijn aan KV Mechelen. We wilden onze stempel drukken, maar dat gaat niet als de tegenstander constant de bal heeft. Of je moet de visie van Atlético Madrid volgen, maar dan moet het achterin ook dicht zitten. We hebben de data er bijgehaald en ze hebben het gesnapt. De groep weet waar het probleem zat.”

Bolat is de Vormer van Gent

Na de rust ging het een pak beter. Hein zag uiteraard ook het filmpje van een Ruud Vormer die over de rooie ging in de rust van Club-Anderlecht én de beelden van de discussie tussen KV Oostende-spelers Jack Hendry en Ari Skulason na een te makkelijke tegengoal. “Bij Oostende zag je iemand die ontgoocheld is en toont dat hij een winnaar is en een andere die binnenkomt en zich aangesproken voelt. Dat zijn dingen die ik wel vaker zag in mijn carrière. Wat Vormer zijn reactie betreft, dat hebben wij tegen KV Mechelen ook meegemaakt. Sinan Bolat nam toen het woord, al was het bij hem wél met woorden die allemaal in de Van Dale staan (lacht). Ik heb er zelf ook nog wat aan toegevoegd.”

De tirade van Bolat en Vanhaezebrouck leverde uiteindelijk nog een punt op tegen KV Mechelen. In Luik is het zaterdag van moeten. “Uiteraard, je hebt geen tien matchen meer, hé. Deze play-offs gaan gespeeld worden in de eerste vier wedstrijden, je moet zorgen dat je er daarna nog bij bent. We hebben het in handen als we een resultaat neerzetten tegen Standard. Daarna spelen we twee keer tegen de beste ploeg. Als je het dan laat afweten, tel je niet meer mee.” In Luik rommelt het intussen, maar een voordeel is dat niet per se. “Het is nooit ‘het goeie moment’ om naar Standard te gaan. Ik ben er dikwijls geweest toen het crisis was. Zij kruipen altijd terug. Dat zit in het DNA van die club, ik verwacht een felle reactie. We zullen goed moeten zijn.”