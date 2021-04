Vanhaezebrouck voor Europe play-offs: “Had liever op de plaats van KV Oostende gestaan”

Antwerp Refaelov komt niet meer in actie voor Antwerp

6:48 Lior Refaelov komt niet meer in actie voor Antwerp. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de Israëliër en de directie van de club. Opvallend, want Refaelov werd in eerste instantie wél opgenomen in de wedstrijdselectie voor morgen tegen Genk. Hij blijft wel trainen met het team, maar in de Champions’ play-off rekent de ‘Great Old’ dus niet meer op de spelmaker.