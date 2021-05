Vanhaezebrouck op z'n hoede voor trip naar Sclessin: “Het is nooit een goed moment om naar Standard te gaan”

AA GentAA Gent staat voor een belangrijk weekend, want morgenavond trekken de Buffalo’s naar Luik voor de clash met Standard. De Rouches gingen zwaar onderuit bij KV Oostende en moeten het zonder de geschorste Carcela doen, maar Gent-coach Hein Vanhaezebrouck wil niet weten van onderschatting. “Als er één ploeg is die altijd terugslaat, is het Standard.”

Hein Vanhaezebrouck zit morgenavond voor de 400ste keer op de bank in de hoogste klasse van het Belgisch voetbal, ofwel z'n 150ste wedstrijd als coach van AA Gent. Wat zegt dat over hem? “Dat ik nen oude mens ben, zeker?”, knipoogde Vanhaezebrouck op z'n persbabbel. “Ik weet niet of dat veel is, 400 wedstrijden. Het hadden er meer kunnen zijn. Ik doe het alleszins nog met even veel passie, al heb ik nu wel een baard en ben ik wat grijzer geworden.”

Die passie miste Vanhaezebrouck vorig weekend bij z'n spelers tegen KV Mechelen. Na een zwakke eerste helft maakten de Buffalo’s in vijf sterke minuten na de rust een 0-2-achterstand goed. De coach van AA Gent was na het laatste fluitsignaal hard voor z'n groep. “Uiteraard ben ik daar deze week op teruggekomen. Ik had dan ook alle redenen om kritisch te zijn. We kwamen goed uit de kleedkamer, maar ik verwacht dat wij vanaf het begin onze stempel drukken. Ze hebben het goed gesnapt. Sinan heeft tijdens de rust zowat hetzelfde gedaan als Vormer, zij het in iets minder uitgesproken terminologie, met meer aanvaardbare woorden”, grijnsde Vanhaezebrouck. “Het was er ‘boenk’ op.”

De wedstrijd op bezoek bij Standard is volgens Vanhaezebrouck meteen cruciaal voor de kansen van AA Gent in de Europe play-offs. “Omdat er geen tien matchen zijn. Deze play-offs worden gespeeld in de eerste drie à vier wedstrijden. Tegen Standard móeten we een goed resultaat halen.” De Luikenaars incasseerden de voorbije weken enkele rake tikken. Is dit voor Gent een ideaal moment om naar Sclessin te trekken? “Het is nooit een goed moment om naar Standard te gaan”, riposteerde Vanhaezebrouck. “Als er één ploeg is die altijd terugslaat, is het Standard. Ik verwacht hen nu ook fel, gemotiveerd, met veel drive. Dat zit in hun DNA.”