Vanhaezebrouck looft Cercle daags voor cruciale clash in Europe play-offs: “Het is een ploeg voor de toekomst”

Morgenavond trekt AA Gent naar het Jan Breydelstadion om het op te nemen tegen eerste achtervolger Cercle Brugge. Beide clubs verloren nog niet in de Europe play-offs en zijn nog volop in de strijd om het laatste Europese ticket. Trainer Hein Vanhaezebrouck is na het dubbele verlies in de competitie op zijn hoede: “Cercle heeft veel kwaliteit en is een ploeg voor de toekomst.”

Hein Vanhaezebrouck sprak daags voor de wedstrijd vol lof over de tegenstander. “Cercle heeft veel jonge en energieke spelers. Ze spelen telkens met een hoge intensiteit en koppelen dat aan modern voetbal. Het is een ploeg voor de toekomst. Als het zijn kern kan behouden, strijden ze volgend jaar mee voor play-off 1.” Charles Vanhoutte werd al nadrukkelijk aan Gent gelinkt. “Ik spreek niet over spelers die er niet zijn, maar er zijn wel een paar Cercle-spelers die ik graag naar hier zou zien komen. Wij hebben met Hong, Cuypers en Samoise ook spelers met veel energie. Dat zijn types die mee kunnen gaan in zo’n flow. Ik blijf erbij: West Ham was te pakken. Maar als je in de tweede helft die energie niet meer kan brengen, verlies je focus.”

Eerder deze week gaf Miron Muslic - de coach van Cercle Brugge - aan dat hij zijn collega-trainer hoog heeft zitten. Hij noemde Vanhaezebrouck een “rolmodel”. En het respect is wederzijds: “Muslic is iemand die een idee kan overzetten op een groep. Hij doet het voortreffelijk bij de club. Ik heb een goede verstandhouding met hem. We hebben er het laatste nog niet van gezien.”

Op een vraag waarom het zo goed klikt met de Cercle-trainer antwoordt Vanhaezebrouck lachend: “Misschien omdat ik hem heb laten winnen in zijn eerste wedstrijd als trainer van Cercle.”

Zaterdag staat de eerste van twee opeenvolgende confrontaties op het programma. Zowel AA Gent als Cercle verloren nog niet in de Europe Play-offs en lijken de grootste kandidaten voor het laatste Europese ticket. Toch sluit Hein Vanhaezebrouck de andere ploegen nog niet uit: “Cercle is een uitdager, maar niet de enige. Standard heeft ook nog steeds de doelstelling om ons te belagen. En ik kan mij ook niet voorstellen dat Westerlo het al heeft opgegeven. Wij staan er momenteel het best voor en hopen misschien dat het zo snel mogelijk beslist is. We weten alleszins wat ons te doen staat. Als we winnen, ziet het er schitterend uit. Als we verliezen ligt alles weer open. De kaarten zijn nog niet gelegd.”

Na een lang seizoen kampen de Buffalo’s met heel wat blessures. “We trainden deze week met dertien spelers. Er zijn weer wat problemen bij sommige spelers, maar het is afwachten tot morgen”, zei Vanhaezebrouck. “Een eenduidige verklaring is daar niet voor. Het is een opeenstapeling van verschillende verklaringen. Een te grote belasting, het verliezen van enkele cruciale pionnen, te weinig nieuwe krachten aantrekken,... Ik heb dit in mijn trainerscarrière van 20 jaar nog nooit meegemaakt.” De trainer van AA Gent gaf niet vrij welke spelers precies out zijn. Afwachten dus wie er morgen aan de aftrap verschijnt. (MHR)

