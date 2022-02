Vanhaezebrouck, die Bolat op zijn plaats zet na flirt met Fenerbahce, hekelt ref Visser: “Dit is toch de nummer één van België?”

Wist Roef in Brugge pas de ochtend van de match met zekerheid dat hij zou keepen, dan bracht Hein Vanhaezebrouck hem deze keer in het begin van de week al duidelijkheid. “Je moet kiezen hé”, aldus Vanhaezebrouck. “En als je hem zet, moet je dat ook niet pas één minuut voor de match zeggen. Het was goed dat hij het op tijd wist. Vorige week had ik maar één keeper en hij heeft dat goed gedaan. Waarom zou ik hem er dan terug uit zetten?”

AA Gent domineerde Eupen, tot Samoise 40 minuten voor tijd uitgesloten werd door ref Visser. Een beslissing die vatbaar was voor discussie, want Samoise landde ongelukkig en zonder intensiteit op de voet van Alloh nadat hij de bal blokkeerde. “De rode kaart was helemaal niet correct”, vindt Hein Vanhaezebrouck. “Het was zelfs geen fout. De speler van Eupen probeert de bal te spelen, Samoise blokt die af. Als je een bal blokkeert, dan moet je je voet natuurlijk terug op de grond zetten. Daarbij stapt hij op de voet van de tegenstander. De VAR is niet tussengekomen, omdat hij dezelfde slechte beelden had als de scheidsrechter, want die stond net zoals de camera’s op 30 meter van de actie. Om dan zulke beslissing te nemen op een fase waarbij spelers een meter van mekaar staan... Er is geen intensiteit, want Samoise is niet aan het lopen. Dat kan nooit een fout zijn. En dan geeft de scheidsrechter rood. We hebben hier toch te maken met de nummer één van België hé?”