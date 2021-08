Vanhaezebrouck: “De 6-1 vond ik echt zeer pijnlijk voor Mignolet en Mechele”

“Ik had pijn bij het zesde doelpunt. Ik ben geen coach van Club Brugge, maar dat zijn echt pijnlijke momenten. En dan denk ik vooral aan Mignolet en Mechele. Ik ben voetballer geweest, en zo’n momenten wil je niet meemaken. Pijnlijk voor hen. Zeker als het op dat moment al 5-1 was. Ik heb niet kunnen vieren. Als ex-voetballer vond ik dat echt te pijnlijk. Wij waren efficiënt, maar we hebben het niet gestolen. Ik kan begrijpen dat dit voor niet-AA Gent-volgers overkomt als een eenmalige actie. Maar het rare is dat ook de watchers van AA Gent blijkbaar vonden dat we slecht voetbalden en dat het crisis was. Wij zaten in de ‘kelder’, blijkbaar. Vier dagen later zitten we op de zolder. (grijnst) Dus ik zou graag beginnen met een liftmaatschappij.”