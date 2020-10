Vanderhaeghe niet vrijgevig voor ex-ploegmaat Kompany: “Vincent weet: ik geef me nooit gewonnen”

Het is dat afstand houden meer dan aangeraden is, anders zouden Yves Vanderhaeghe & Vincent Kompany mekaar vanavond sowieso rond de hals vliegen. In de begindagen van Kompany als speler bij Anderlecht had hij immers een vriendschappelijke band met Vanderhaeghe. “Jammer dat dat goeie contact nadien verwaterd is”, zucht de KV Kortrijk-trainer. “Ik las dat Vincent ernaar uitkijkt om me terug te zien. (straalt) Ik vind dat chic – en ’t is wederzijds, hé. We kunnen een koffietje drinken voor de aftrap.”

Maar daar zal het dan ook bij blijven – cadeautjes moet Kompany allerminst verwachten, zegt Vanderhaeghe. “Vincent weet dat van destijds in de kleedkamer, toen ik me soms kwaad moest maken: ik geef me nooit gewonnen. Het is misschien het juiste moment om Anderlecht te treffen. Vincent heeft achtentwintig spelers opgesteld. Op den duur weten de jongens zelf niet meer of ze basispion of invaller zijn. Anderlecht zit met twijfels.”

Vanderhaeghe kijkt vanop afstand naar ‘the process’. “Voor mij draait het uitsluitend om verjonging. Ik begrijp dat zeker, gezien de financiële situatie. Die talenten gaan Anderlecht centen opbrengen, waardoor ze op termijn ongetwijfeld weer zullen meespelen voor de titel, maar ik geloof er niet in dat je met jongeren alleen kampioen kunt worden. In onze tijd was Vincent ook omringd door gasten als De Boeck, Tihinen en ikzelf.”

Niet jaloers

Volgens Vanderhaeghe was het “toen al te zien dat Vincent een grote carrière zou maken”. Geldt dat ook voor de T1-Kompany? “Sommigen zijn al een toptrainer nog voor het echt begonnen is. De ene moet opklimmen vanuit vierde nationale en play-off 1 halen met een bescheiden ploegje voor hij – heel misschien – een kans bij een topclub krijgt. Het is voor iedereen anders. Pas op, ik ben niet jaloers, Vincent is Mister Anderlecht, met erg veel persoonlijkheid en kwaliteit, maar het is nu eenmaal een feit dat niet iedereen evenveel gewicht heeft. Dat moet je accepteren.”

Wat Vanderhaeghe daarentegen nooit zal aanvaarden, is dat Kortrijk niet gelooft dat het RSCA kan kloppen. “Als wij top zijn, dan…”

Volledig scherm © Photo News