Vandaag ook eerste training bij Club Brugge, Union, Anderlecht, Antwerp, Racing Genk en KV Mechelen. Hoe ziet hun voorbereiding eruit?

Rode Duivels Dan toch nog een redelijke zomer: Batshuayi helpt Rode Duivels aan zuinige zege in Polen

Kunnen we niet tijdens elke interlandperiode eens tegen de Polen spelen? Na de 6-1 in Brussel, 0-1 in Warschau. Eén man in het bijzonder zal het deugd doen: mister Martínez. De kritiek kan weer luwen. Batshuayi deed de thuisfans met een knappe kopbal al snel een toonhoogte lager zingen. Omdat ook Nederland het ultiem haalde van Wales (3-2), blijven we in onze Nations League-poule drie punten achter op Oranje en is de Final Four ver weg.

15 juni