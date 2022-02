Vanaken en Mignolet zien kloof op de leider groeien: “Hopen dat Union komende weken nog punten laat liggen”

Club Brugge staat 12 punten achter op Union. Dat is de vaststelling met nog 8 speeldagen in de reguliere competitie. Ook bij Club weten ze dat het lastig wordt die kloof nog helemaal te dichten voor aanvang van de play-offs. Of we er mee bezig zijn? Wij moeten gewoon onze matchen winnen en hopen dat Union de komende weken nog punten laat liggen”, aldus Hans Vanaken. “Zo veel mogelijk druk zetten, da’s het enige wat we kunnen doen. Vorig jaar stonden wij ook 8 of 9 punten voor, en toen werd het ook nog spannend. In de play-offs kan het altijd nog. Het zal moeilijk worden om er voor de play-offs nog over te gaan, maar het begint allemaal met zelf te winnen.”

Club Brugge was tegen AA Gent wel wel dominanter dan afgelopen woensdag, maar deze keer was het resultaat wel in hun nadeel. “Het was onnodig om vandaag te verliezen. We waren dominanter dan woensdag. Als het resultaat gebaseerd was op het spelbeeld, dan hadden wij woensdag verloren en vandaag wel gewonnen. Je komt op een gegeven moment 0-2 achter, en maakt dan snel de 1-2. Dan voel je dat er weer energie in de ploeg kwam en dat we bleven zoeken naar die 2-2, maar die viel niet meer. We creëerden misschien niet genoeg kansen.”

Over de rode kaart wou Vanaken weinig kwijt, al begreep de middenvelder er weinig van. “Die rode kaart van Balanta is al belachelijk. Dan gebeurt er iets en trekken er wat spelers naar de ref, waarop die rood trekt voor Noa. Ik ging naar hem toe, en hij zei dat Noa Lang hem geraakt had. Vanaf nu verwacht ik elke keer rood als een scheids geraakt wordt.”

Volledig scherm © Photo News

Mignolet: “Ik hou niet van rekenen”

“We speelden beter dan woensdag en hadden meer controle, maar vooral in de eerste helft creëerden we te weinig kansen om Gent te doen wankelen”, weet Simon Mignolet. “Dankzij twee counters kregen we het deksel op de neus. Onze gretigheid? Dat komt door onze manier van spelen die is veranderd. Het lijkt naar de buitenwereld wat trager, maar da’s niet het geval. De afgelopen weken haalden we 4 clean sheets, dus het is niet dat het systeem ons niet ligt.”

Is Club Brugge nog titelfavoriet? “Daar ben ik niet zo mee bezig, we kijken alleen naar onszelf. Als je in de achtervolging zit, moet je vooral zien dat je zelf je matchen wint. Dat hebben we vandaag niet gedaan, dat moet veranderen. Ik ga niet spreken over tegenstanders. In de play-offs vallen 18 punten te winnen, maar ik ben niet iemand die van rekenen houdt.”

Volledig scherm Hans Vanaken. © VTM