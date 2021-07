Vanaf speeldag 4 weer volle stadions, maar Union en KV Mechelen missen wel een toprecette: “Al lang blij dat er weer volk binnen mag”

Niet leuk, maar ingecalculeerd

“Maar wij zijn al lang blij dat we weer 5.500 mensen mogen verwelkomen”, zegt Gert Van Dyck namens KVM. “Dat zijn de helft van onze abonnees. De andere helft kan op speeldag 3 komen kijken tegen Eupen. Met alle respect voor de Oostkantonners, wil uiteraard iedereen er tegen Antwerp bij zijn. We hebben gekozen voor een registratie, en nu zal de computer ad random de gelukkigen aanwijzen. Dat vonden we de eerlijkste procedure.”

Union ontvangt op de tweede speeldag kampioen Club Brugge in het Mariënstadion te Vorst. “Met 3.175 toeschouwers in de tribunes, dat is ongeveer ons abonneebestand. Zo wordt onze terugkeer naar de topreeks na bijna een halve eeuw dan toch een evenement”, bekijkt CEO Philippe Bormans de situatie eveneens positief, deinend op de euforie van de promotie. “Ik schat dat we zo’n 100.000 euro verlies lijden, want vanaf speeldag 4 kunnen we 9.500 mensen ontvangen. Dat is niet leuk, maar we hadden dit ingecalculeerd. Voor ons wordt de eerste grote test de komst van Standard op speeldag 6.”