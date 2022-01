Vanaf 28 januari weer (beperkt) publiek toegelaten in stadions

De coronabarometer is een nieuw instrument dat door middel van drie kleuren (rood, oranje en geel) de coronatoestand in ons land weergeeft en aangeeft welke maatregelen er van toepassing zijn. Bij code rood - de slechtste toestand, die vanaf 28 januari geldt - is er bij sportwedstrijden in de buitenlucht opnieuw publiek toegelaten, zo legde het Overlegcomité vast. Toeschouwers moeten wel nog steeds een mondmasker dragen en een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen. Bovendien mogen de stadions niet volledig, maar aan 50 tot 70 procent van de maximale capaciteit gevuld worden. Dezelfde regels gelden voor evenementen die binnen plaatsvinden. Daarbij is het CST wel al verplicht vanaf 50 aanwezigen.