Vanaf 28 januari weer (beperkt) publiek toegelaten in stadions, ook amateurvoetbal gaat opnieuw van start

De coronabarometer is een nieuw instrument dat door middel van drie kleuren (rood, oranje en geel) de coronatoestand in ons land weergeeft en aangeeft welke maatregelen er van toepassing zijn. Bij code rood - de slechtste toestand - is er bij sportwedstrijden in de buitenlucht opnieuw publiek toegelaten, zo legde het Overlegcomité vast. Toeschouwers moeten wel nog steeds een mondmasker dragen en een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen. Bovendien mogen de stadions niet volledig, maar aan 50 tot 70 procent van de maximale capaciteit gevuld worden. Dezelfde regels gelden voor evenementen die binnen plaatsvinden. Daarbij is het CST wel al verplicht vanaf 50 aanwezigen. Code rood gaat vanaf 28 januari in - de midweekspeeldag van volgende week wordt dus nog zonder publiek afgewerkt.

De Pro League reageert positief op het nieuws en is blij met het vertrouwen dat de overheid schenkt. “We zijn tevreden voor de fans, want zij hebben het voetbal toch gemist”, aldus woordvoerder Stijn Van Bever. “We zijn ook tevreden voor de clubs, want zij hebben financieel heel wat inkomsten misgelopen. Tot slot zijn we ook tevreden met het vertrouwen van de overheid, want we hebben altijd constructief met hen samengewerkt. De Jupiler Pro League was bovendien de eerste instantie waar het CST op grote schaal werd ingevoerd.”