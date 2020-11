Van zware blessure tot opgemerkte transfer naar Denemarken: zo verging het de Jonge Duivels die als basispion aan het vorige EK U21 begonnen

Doelman: Nordin Jackers

Jackers stond tussen palen tijdens het openingsduel tegen Polen. De doelman gaf zich drie keer gewonnen. In clubverband kon hij zich niet doorzetten als eerste keeper bij KRC Genk. De Limburgers leenden hem eerst uit aan Waasland-Beveren en daarna trok Jackers ook definitief naar de Freethiel. Hij is er de vaste man onder de lat.

Volledig scherm Nordin Jackers. © Photo News

Rechtsachter: Dion Cools

Op dat moment nog op de loonlijst van Club Brugge, maar bij blauw-zwart kwam Cools eigenlijk nog amper in de plannen voor. Eind januari van dit jaar maakte de verdediger, ex-OHL, de opgemerkte overstap naar de Deense topclub FC Midtjylland. Met die club pakte Cools vorig seizoen de titel, al was hij geen vaste waarde in de ploeg van trainer Brian Priske. Dit seizoen speelt hij vaker, ook in de Champions League (tegen Ajax) mocht de rechtsachter al opdraven.

Volledig scherm Dion Cools. © BELGA

Centrale verdediger: Wout Faes

Trok van KV Oostende naar Stade Reims. Bij de Ligue 1-club is het jeugdproduct van Anderlecht dit seizoen een vaste waarde. Hij miste enkel twee matchen door schorsing. Faes maakt ook op dit moment nog deel uit van de U21-kern van Jacky Mathijssen.

Volledig scherm Wout Faes en Nordin Jackers. © Photo News

Centrale verdediger: Elias Cobbaut

Speelde toen ietwat verrassend links in het centrum van de verdediging. Bij KV Mechelen en Anderlecht werd hij ervoor vooral gebruikt als flankverdediger, maar viel in het centrum niet uit de toon. Bij RSCA was hij lang out met een enkelblessure, maar Cobbaut begon wel aan het huidige seizoen als basispion. Tegen KV Oostende liep hij echter een enkelbreuk op en voor januari moet de linkspoot niet terug verwacht worden.

Volledig scherm Elias Cobbaut. © BELGA

Linksachter: Casper De Norre

Zijn goeie prestaties bij STVV leverden hem een transfer naar KRC Genk op. Maar in de Luminus Arena kon De Norre zich niet doorzetten. De verdediger zette, op huurbasis, een stap terug naar OH Leuven. Reculer pour mieux sauter? De toekomst zal het uitwijzen.

Volledig scherm De Norre (rechts). © Photo News

Verdedigende middenvelder: Orel Mangala

Speelde op het moment van die eerste EK-wedstrijd op uitleenbasis voor Hamburg, maar diezelfde zomer haalde VfB Stuttgart de centrale middenvelder terug. Was vorig seizoen vaste waarde in de ploeg die de poort naar de Bundesliga opnieuw open kon beuken en zit ook dit seizoen alweer aan zeven basisplaatsen waarin hij goed was voor één goal.

Volledig scherm Orel Mangala. © BELGA

Centrale middenvelder: Bryan Heynen

Was een belangrijke pion op het middenveld bij KRC Genk in het titelseizoen, maar zijn evolutie werd afgeremd door een zware knieblessure. Heynen was een jaar buiten strijd en pas eind oktober van dit jaar kwam er een einde aan zijn lijdensweg. Het jeugdproduct van Genk zat toen tegen Eupen voor het eerst weer in de selectie. De volgende stap: zijn basisplek heroveren.

Volledig scherm Bryan Heynen. © BELGA

Centrale aanvallende middenvelder: Siebe Schrijvers

Slaagt er maar niet in zich echt op te werpen als basispion bij Club Brugge. Nochtans kan hij aardige statistieken voorleggen: vorig seizoen kwam hij alles samen aan 34 optredens, waarin hij goed was voor vier goals en zes assists. Dit seizoen zorgde hij in acht wedstrijden al voor drie assists.

Volledig scherm Cobbaut, Schrijvers en Mangala. © Photo News

Linksbuiten: Isaac Mbenza

Heeft er sindsdien een ietwat grillig parcours opzitten. Verhuisde in diezelfde zomer van Montpellier naar Huddersfield, dat hem in januari dit jaar uitleende aan Amiens. Sinds afgelopen zomer speelt hij terug voor ‘The Terriers’ in de Championship, in tien wedstrijden was hij intussen al goed voor één goal en één assist.

Volledig scherm Mbenza in actie met de Jonge Duivels. © REUTERS

Rechtsbuiten: Dodi Lukebakio

Hertha betaalde in diezelfde zomer nog 20 miljoen euro aan Watford voor de winger, die zich verder blijft ontwikkelen. Was in zijn eerste seizoen in Duitsland in 33 wedstrijden goed voor acht goals en evenveel assists, vooral de hattrick tegen Bayern was indrukwekkend. Zit dit seizoen in acht wedstrijden alweer aan vier goals en twee assists, statistieken die hem ook een eerste basisplaats bij de Rode Duivels opleverden.

Volledig scherm Dodi Lukebakio. © Photo News

Diepe spits: Leya Iseka

Het broertje van Michy Batshuayi is op zoek naar zichzelf. Kwam vorig seizoen niet verder dan twee goals in 23 wedstrijden voor Toulouse en kon zo de degradatie naar de Ligue 2 niet voorkomen. Belandde er intussen op een zijspoor, waardoor hij zowat een maand geleden op huurbasis verkaste naar FC Metz. Kan hij daar wél potten breken?

Volledig scherm Aaron Leya Iseka scoorde. © Photo News