Van titelpretendent tot middenmoter: Standard ondervindt naweeën van mislukte transferzomer in 2019

Belgisch voetbal Pro League voert benchmark over compensa­tie abonnees en fanbinding: “Clubs willen van mekaar weten hoe ze het best aanpakken”

5 maart De Pro League heeft de profclubs in een benchmark bevraagd over hun abonneepolitiek in financieel barre tijden met duels zonder fans: hoe plannen ze de compensatie en de fanbinding volgend seizoen? “Clubs willen van mekaar weten hoe ze het best aanpakken.”