Van student LO tot topmanager: het parcours van de brandend ambitieuze ‘Mister Michel’

Michel Verschueren zag op 17 maart 1931 het levenslicht in het Vlaams-Brabantse Boortmeerbeek. Hij groeide op in een welstellend gezin met vier kinderen en ging, na zijn middelbare studies te hebben afgewerkt, lichamelijke opvoeding studeren aan de Katholieke Universiteit in Leuven. Voetballen deed Verschueren ook - bij het plaatselijke Racing Boortmeerbeek - maar al snel kreeg hij in de gaten dat zijn kwaliteiten elders lagen.

Op 26-jarige leeftijd ging Verschueren bij kersvers tweedeklasser Eendracht Aalst aan de slag als fysiektrainer. Met vernieuwende trainingsmethoden maakte de jonge Verschueren indruk en in 1960 zou Aalst promoveren naar eerste klasse. Daar toonde Mister Michel voor het eerst dat er niet met hem te sollen viel. Tijdens een thuiswedstrijd tegen Standard in november 1961 maakte de (Waalse) scheidsrechter Arthur Blavier het al te bont en zond verschillende Aalst-spelers met rood van het veld. Verschueren (en met hem heel Aalst) pikte dat niet en er ontstond tumult. Verschueren werd in de nasleep daarvan een jaar van de Belgische velden verbannen.

Grote poort

Zijn naam was ondertussen gemaakt en in 1963 trok Verschueren als fysiektrainer naar Anderlecht. Onder leiding van succescoach Pierre Sinibaldi was paars-wit een niet te stoppen machine geworden en Verschueren was daarin een belangrijk onderdeel. De Vlaams-Brabander was echter brandend ambitieus en wilde meer zijn dan enkel physical coach.

In 1969 trok hij daarom naar Daring Brussel om er algemeen manager te worden. Samen met voorzitter en bouwgigant Jean-Baptiste L’Ecluse had Verschueren grote plannen, die - na de fusie met Racing White tot RWDM - ook uitkwamen. In hun tweede seizoen (1975) als RWDM werd al een eerste landstitel behaald en met kleppers als Johan Boskamp en Morten Olsen schitterde Molenbeek eind jaren 70 ook in Europa. Verschueren plukte in het kampioenenjaar icoon Paul Van Himst zelfs weg bij de buren uit Anderlecht.

Volledig scherm Verschueren in 2003. © BELGA

Mister Michel had zichzelf intussen gebombardeerd tot de topmanager van België en keerde door de grote poort terug naar het Astridpark. Tussen 1980 en 2003 werd Verschueren general manager bij Anderlecht en hielp hij paars-wit aan onder meer elf landstitels en een UEFA Cup (1983). Toppers als Juan Lozano, Marc Degryse, Luc Nilis en Jan Koller werden door de Mister Michel himself naar Anderlecht geloodst. Op 72-jarige leeftijd kwam er een einde aan zijn periode als algemeen manager. Herman Van Holsbeeck werd zijn opvolger.

Volledig scherm Michel Verschueren en Contstant Vanden Stock in 1984. © BELGAIMAGE

Verschueren was dan wel niet meer actief betrokken bij het voetbal, de Zilveren Vos verloor zijn scherpte niet. Nooit verlegen om een controversiële uitspraak bleef hij steeds zijn soms afwijkende opinie spuien over het voetbal (en de wereld daarbuiten). In 2001 kreeg Mister Michel de Homofobieprijs na een aantal erg onvriendelijke holebi-uitspraken. Verschueren bleef echter achter zijn mening staan. Hij bleef ook na zijn afscheid bestuurslid bij paars-wit en werd manager van het clubrestaurant Le Saint-Guidon.

Michel Verschueren overleed woensdag op 91-jarige leeftijd in het zorgcentrum in Wolvertem waar hij verbleef.

Volledig scherm © BELGA