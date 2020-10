Van statement tegen aartsrivaal tot duur puntenverlies: hoe brachten Europese opponenten van Belgische ploegen het ervan af?

Zenit Sint-Petersburg (tegenstander van Club): Dzyuba krijgt rust

Club Brugge mag zich opmaken voor een stevige klus morgen in Rusland. Zenit St. Petersburg had zaterdag in elk geval geen kind aan Sotchi. De leider in de Russische competitie boekte zijn zevende overwinning van het seizoen: 3-1. Zo telt Zenit na elf speeldagen 24 punten. Voor de goals zorgden Karavaev, Douglas Santos en Erokhin. Niet de gebruikelijke doelpuntenmakers, maar coach Semak liet topschutter Dzyuba dan ook voor het eerst in negen duels nog eens op de bank. De spits kreeg wat rust met het oog op de CL-confrontatie van morgen tegen Club Brugge. De Braziliaanse buitenspeler Malcom bleef geblesseerd aan de kant en is mogelijk twijfelachtig. Wendel, een andere Braziliaan, maakte wel zijn debuut. De middenvelder, die eerder deze maand voor 20 miljoen werd weggeplukt bij Sporting Lissabon, mocht in de tweede helft invallen.

Rangers (tegenstander van Standard): statement tegen de aartsrivaal

Glasgow Rangers komt donderdag in een uitstekende flow naar Sclessin met 13 matchen zonder nederlaag in de rugzak. De elf van Steven Gerrard wonnen ook zaterdag op het veld van aartsrivaal Celtic en rukken zich daarmee 4 punten los aan de kop van de Schotse Premiership. Centrale verdediger Goldson was de held van de match. De Engelsman tekende voor beide goals in de 0-2-zege. Het werd echt wel een statement, want Celtic slaagde er voor het eerst sinds mei 2009 niet in om een bal tussen de palen te trappen in een competitieduel. Gerrard is de eerste coach sinds 2009 die Rangers twee keer op rij voorbij Celtic stuurde. Twee keer na mekaar op het veld van Celtic ook en dat was zelfs al van 1997 geleden. Bij Rangers willen ze dit jaar koste wat het kost de hegemonie van Celtic doorbreken, want als die opnieuw kampioen worden, zou dat een tiende keer op rij zijn, een unicum in het Schotse voetbal.

Volledig scherm Connor Goldson van Rangers. © Photo News

Slovan Liberec (tegenstander van AA Gent): competitieduel uitgesteld

Slovan Liberec ontvangt donderdag AA Gent zonder competitieritme in de benen. De wedstrijd zaterdag op Teplice is uitgesteld: de coronapandemie in Tsjechië slaat momenteel zo hard om zich heen dat alle competitiesporten in het land twee weken stilgelegd zijn. Het Tsjechische ministerie van Volksgezondheid gaf wel groen licht aan Liberec om het Europa Leagueduel tegen AA Gent af te werken, toeschouwers zijn evenwel niet toegestaan in het kleine stadion van Liberec. Coach Pavel Hoftych probeert er intussen het beste van te maken: “Mijn spelers trainen goed door en zullen klaar zijn.”

Volledig scherm Archiefbeeld. © EPA

Ludogorets (tegenstander van Antwerp): duur puntenverlies in slotseconden

Het Bulgaarse Ludogorets kende geen goede generale repetitie voor het EL-duel tegen Antwerp. Thuis tegen Tsarsko Selo verloor Ludogorets kostbare punten in de titelstrijd met leider Lokomotiv Plovdiv na een gelijkmaker (1-1) in het slot van de blessuretijd. Ludogorets klom halfweg de eerste helft op voorsprong na dom handspel van Bandalovski. Higinio Marin verzilverde het geschenk vanop de stip. Diep in de tweede helft kreeg Ludogorets de kans om de kloof te verdubbelen na een nieuwe strafschopfout, maar invaller Keserü schoot de bal over. En dat zou hen zuur opbreken: Baltanov trof in de slotseconden op een diefje raak voor Starsko Selo.

