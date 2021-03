Van Rummenigge tot vice-voorzitter Real: jarige ‘Mister Michel’ krijgt internationale felicitaties

Jupiler Pro League Hein Vanhaeze­brou­ck niet te spreken over VAR: “Club zal verdiend kampioen worden, maar ze hebben geen hulp van iemand anders nodig”

16 maart AA Gent had acht wedstrijden op rij niet meer verloren in de competitie, maar tegen Club Brugge werd die reeks met een forse tik afgebroken. Hein Vanhaezebrouck was na afloop niet te spreken over de VAR. “We hadden bij een 0-0-stand altijd een penalty moeten krijgen.”