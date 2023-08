Van Ondrejka tot Bonsu Baah: welke jonge toptalenten kun je opnemen in jouw Gouden 11-ploeg?

Heel wat jonkies hebben zich tijdens de eerste twee speeldagen in de kijker gespeeld. Neem jij enkele ervan op in jouw Gouden 11 -ploeg?

De 20-jarige Zweed gooide zowel in de Supercup als op de openingsspeeldag - tegen Cercle Brugge - hoge ogen. Ondrejka kan zowel op links als rechts uit de voeten, en indien nodig kan Mark van Bommel hem ook kwijt op de ‘10'. Technisch fijnbesnaarde voetballer, die een actie durft maken en een heel goeie voorzet in huis heeft.

Toonde in zijn korte invalbeurt tegen Charleroi meteen enkele leuke dingen. Cercle Brugge legde liefst twee miljoen euro neer om de 20-jarige Ecuadoriaan naar Europa te halen. Op het WK voor U20 in Argentinië scoorde hij tweemaal voor zijn land. Minda kan op beide flanken uit de voeten en moet - met een jaar vertraging - de opvolger worden van Rabbi Matondo.

Sagrado kreeg zowel tegen Charleroi als tegen RWDM het vertrouwen van OHL-coach Marc Brys. De 19-jarige rechtervleugelverdediger moet de naar Anderlecht vertrokken Louis Patris doen vergeten. Sagrado is snel, speelt met veel lef, is offensief sterk en is stevig in de duels.

Volledig scherm Richie Sagrado. © BELGA

Scoorde het enige doelpunt in de partij tussen KV Kortrijk en STVV. De 21-jarige aanvallende middenvelder maakte twee jaar geleden onder Peter Maes al zijn debuut in het eerste elftal, maar een doorbraak bleef toen uit. Een uitleenbeurt aan het Nederlandse MVV heeft Steuckers duidelijk deugd gedaan. Kan hij de komende speeldagen bevestigen?

Volledig scherm Jarne Steuckers. © Photo News

Racing Genk legde 5,2 miljoen euro neer om het 18-jarige goudhaantje los te weken bij het Noorse Sarpsborg. Een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot 7 miljoen. Een stevig prijskaartje, maar de Ghanees liet in zijn invalbeurt tegen Servette meteen enkele klasseflitsen zien. Wouter Vrancken bracht hem dan ook aan de aftrap in de thuiswedstrijd tegen Eupen, maar daar kon hij - net als alle andere Limburgers - niet overtuigen.

Eerst oefenen, dan voor echt

De eerste zes speeldagen van de Jupiler Pro League kan je gebruiken om het spel te leren kennen, je voorbereidingen te treffen, spelers te scouten, ploegen in te schrijven en wijzigingen door te voeren. Er kunnen nog geen prijzen worden gewonnen. Hoe de (cash)prijzenpot er vanaf speeldag 7 uitziet, vind je hier.



We delen tijdens de voorbereidingsperiode wel een gratis team uit aan de top tien in elk speeldagklassement. Schrijf dus snel je ploeg(en) in via de onderstaande gouden knop.

