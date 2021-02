Van Nederlandse machine tot ervaren topschutters: deze wintertransfers kunnen jouw Gouden 11 een extra touch geven

De tweede transferperiode van het seizoen zit erop en dat betekent niet alleen veel nieuwe gezichten op het veld, maar ook veel nieuwe spelers in de Gouden 11. Wij zetten enkele nieuwe, potentiële smaakmakers op een rijtje die jouw Gouden 11 de komende maanden dat tikkeltje extra in de eindstrijd om de prijzen kunnen geven.

Bas Dost (Club Brugge, aanvaller, 22 miljoen)

Hoeven we je nog te overtuigen om hem te selecteren? Samen met landgenoot Noa Lang heeft Bas Dost zich in enkele matchen opgeworpen tot dé absolute sterkhouder van Club Brugge. Met vijf goals in zes matchen heeft blauw-zwart eindelijk een ‘killer' voor doel. Zijn straffe statistieken leverden Dost intussen ook al meermaals een plekje in ons team van de week op. De Nederlander effent dus wekelijks het pad naar succes in de Gouden 11. Maar kwaliteit heeft uiteraard een prijs. Wil jij beschikken over de doelpuntengarantie van Bas Dost? Dan moet je er 22 miljoen voor neertellen. Kiezen is verliezen, heet dat dan.

Volledig scherm Bas Dost viert een van zijn doelpunten. © BELGA

Abdoulay Diaby (Anderlecht, aanvaller, 21 miljoen)

Van een sensationele terugkeer gesproken. De voormalige sluipschutter van Club Brugge moet het acute efficiëntieprobleem bij Anderlecht oplossen. Voorlopig kon Diaby, mede door een gebrek aan matchritme en lichte blessures, zijn kwaliteiten nog niet echt tonen in het Lotto Park. Maar eens de Malinees onder stoom geraakt, zijn de vijandelijke defensies gewaarschuwd. Samen met Lukas Nmecha kan een fitte Diaby Anderlecht straks eindelijk aan doelpunten helpen. En jouw team aan punten. Al hangt ook aan Diaby een stevig prijskaartje: met 21 miljoen steekt hij Yari Verschaeren voorbij als duurste Anderlecht-speler van het spel.

Deze inzichten toepassen? Stel hier je ploeg samen op gouden11.be

Volledig scherm Diaby in actie tegen AA Gent. © BELGA

Stefano Denswil (Club Brugge, verdediger, 20 miljoen)

Nog een oude bekende die terugkeert naar de Jupiler Pro League. Denswil vervoegt het ‘Oranjeleger’ bij Club Brugge en blijft de rest van het seizoen allicht de vaste linksback. Een quasi zekere basisplaats in combinatie met een stabiele Brugse defensie: een garantie op succes in de Gouden 11. Bovendien pikte Denswil in zijn eerste blauw-zwarte periode nu en dan een doelpuntje mee. Kan hij dat de komende maanden herhalen, dan wordt hij zonder twijfel een van de meest gegeerde verdedigers van het spel.

Naast Denswil heeft blauw-zwart nog twee potentiële puntenpakkers in huis gehaald. Ancien Nabil Dirar (18 miljoen) en Manchester United-huurling Tahith Chong (17 miljoen) zijn in eerste instantie wellicht geen basisspelers, maar zullen door het drukke speelschema van Club genoeg speelminuten krijgen. In de machine die Club is, lijkt het dus voor de hand te liggen dat ook zij straks hun doelpunten en assists zullen maken.

Volledig scherm Stefano Denswil. © Photo News

Angelo Preciado (Racing Genk, verdediger, 16 miljoen)

Alweer een Zuid-Amerikaan in de Luminus Arena. Met Preciado heeft Racing Genk de opvolger voor de vertrokken Joakim Maehle beet. De Ecuadoriaan startte intussen al vier wedstrijden op rij en lijkt zich tot onbetwist titularis te ontpoppen. Als hij daar straks ook nog statistieken aan toevoegt, kan Preciado écht in de voetsporen van Maehle treden én een gouden pion worden voor jouw Gouden 11. Waarnemers omschrijven hem alvast als “zeer snel, fysiek sterk en polyvalent”. Met 16 miljoen is hij zeker ook niet bij de duurste verdedigers in het spel.

Naast Preciado haalde Genk met de Amerikaan Mark McKenzie (14 miljoen) nog versterking in huis voor het defensieve compartiment. Hij werd opgenomen in het ‘team of the year’ van de MLS en was genomineerd voor de titel van ‘rookie of the year’. Genk heeft er dus een goudklompje bij. Als McKenzie tot ontbolstering komt, is hij voor 14 miljoen een waar koopje.

Volledig scherm Angelo Preciado. © Photo News

Teddy Chevalier & Hamdi Harbaoui (KV Kortrijk & Moeskroen, aanvallers, 17 miljoen)

Twee grote gokken, maar daarom niet minder beredeneerd. Chevalier en Harbaoui zijn beiden serieus op leeftijd, maar kennen de Jupiler Pro League als hun broekzak én weten als geen ander wat het is om doelpunten te maken. Chevalier is intussen voor de derde keer neergestreken bij KV Kortrijk en niemand twijfelt eraan dat de Fransman straks zijn goaltjes zal als vanouds meepikken in het Guldensporenstadion. Voormalig topschutter Harbaoui kan voor Moeskroen dan weer een talisman worden in de degradatiestrijd. Met een prijskaartje van 17 miljoen zijn beide heren ook niet al te duur. Nog op zoek naar een aanvaller die hier en daar zeker punten zal scoren? Chevalier en Harbaoui lijken ons twee doordachte keuzes.

Volledig scherm Teddy Chevalier is terug bij KV Kortrijk. © BELGA

Andere interessante wintertransfers voor jouw Gouden 11-ploeg:

Jacob Bruun Larsen (Anderlecht, middenvelder, 17 miljoen)

Joao Klauss (Standard, aanvaller, 17 miljoen)

Majeed Ashimeru (Anderlecht, middenvelder, 16 miljoen)

Ante Palaversa (KV Kortrijk, middenvelder, 16 miljoen)

Christian Brüls (STVV, middenvelder, 15 miljoen)

Strahinja Pavlovic (Cercle Brugge, verdediger, 13 miljoen)

Zelf je selectie samenstellen met nieuwkomers? Surf naar www.gouden11.be en maak kans op talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Jacob Bruun Larsen is een van de opvallendste nieuwkomers bij Anderlecht. © Photo News

Lees ook: