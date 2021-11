Van Michael Frey tot Bart Nieuwkoop: welke zomeraanwinsten scoren goed in de Gouden 11

1) Michael Frey (Antwerp, 70 punten)

Samen met Deniz Undav van Union is Frey de topschutter in de Jupiler Pro League. Hij liet de netten al veertien keer trillen. Vooral in het begin van het seizoen was hij niet te stoppen. Op de derde speeldag scoorde hij maar liefst vijf keer op Sclessin. Frey speelde vorig seizoen ook al goed bij degradant Waasland-Beveren, maar bij Antwerp bewijst hij dat hij het stapje hoger aankan. Mbokani doen vergeten is moeilijk, maar de Zwitserse spits slaagt er aardig in.