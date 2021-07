Van Mbamba tot Dragus: tien talenten die kunnen ontploffen dit seizoen

1) Noah Mbamba (16, Club Brugge)

De amper zestienjarige Noah Mbamba was een van de uitblinkers in de Supercup. Mbamba proefde vorig seizoen al van het grote werk op de slotspeeldag van play-off 1, toen ook tegen Racing Genk. Mbamba is een verdedigende middenvelder die heel moeilijk van de bal te zetten is. Clement is fan van de jonge Mbamba en steekt dat dan ook niet onder stoelen of banken. Hij zal zeker en vast nog speelminuten krijgen dit seizoen.

2) Jelle Bataille (22, Antwerp)

De 22-jarige Bataille heeft zijn transfer naar een absolute topclub te pakken. De rechtsachter was een vaste waarde bij KV Oostende en viel er op met zijn grinta en zijn aanvallende kwaliteiten. Bataille speelde in totaal 92 wedstrijden voor de kustploeg. Bij Antwerp moet hij tonen dat hij het niveau van een topclub aankan. Bij Oostende scoorde Bataille vier keer. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger viel enkele weken geleden in een oefenmatch tegen Utrecht uit met een blessure. Het is nog maar de vraag of hij zaterdag tegen KV Mechelen volledig fit zal zijn.

3) Mario Stroeykens (16, Anderlecht)

Stroeykens is een van de vele jeugdproudcten die al minuten mocht maken in de A-ploeg van RSC Anderlecht. De zestienjarige vleugelaanvaller mocht in totaal al vier keer invallen. “Mario beschikt op zeer jonge leeftijd al over heel wat technische en fysieke kwaliteiten”, zei RSCA-sportmanager Peter Verbeke in december vorig jaar. Stroeykens hoopt dit seizoen meer minuten te maken, maar de concurrentie is bikkelhard.

4) Ken Nkuba (19, Charleroi)

Nkuba brak vorig jaar door bij de Zebra’s, maar zag zijn steile opmars in rook opgaan door een zware blessure. Op het veld van Cercle Brugge scheurde hij zijn kruisbanden. Nkuba werkt hard aan zijn terugkeer en doet er alles aan om dit seizoen nog vlagen van zijn talent te laten zien.

5) Zeno Debast (17, Anderlecht)

Naast Stroeykens is ook uitkijken naar Zeno Debast bij Anderlecht. De jonge centrale verdediger mocht vorig jaar enkele keer spelen en trok aardig zijn streng. Met Hoedt, Delcroix en Harwood-Bellis heeft hij heel wat concurrentie. Aan Debast om te bewijzen dat hij de voorkeur moet krijgen.

Poll Wie wordt kampioen? Club Brugge

Racing Genk

AA Gent

Anderlecht

Antwerp

Standard

6) Olivier Deman (21, Cercle Brugge)

De 21-jarige Deman greep vorig jaar zijn kans in de bekerwedstrijden tegen Leuven en Oostende en maakte zo indruk op Yves Vanderhaeghe. Deman speelde onder Vanderhaeghe zo goed als altijd en groeide uit tot een sterkhouder. Dit seizoen krijgt de aanvallende middenvelder van Cercle - die ook in de spits kan spelen - opnieuw zijn kans. Samen met Kevin Denkey moet hij voor de doelpunten zorgen bij de vereniging.

7) Jannes Van Hecke (19, KV Mechelen)

Van Hecke is een van de enige jeugdspelers van Zulte Waregem die wist door te breken, maar toch koos hij nu voor een avontuur bij KV Mechelen. De middenvelder speelde in totaal zestien wedstrijd voor Essevee. Bij KV Mechelen wil hij zich helemaal profileren.

8) Luca Oyen (18, Racing Genk)

De zoon van ex-profvoetballer Davy Oyen proefde vorig seizoen al regelmatig van het grote werk. In de Jupiler Pro League speelde hij zeventien matchen mee. Oyen wordt in Genk als een groot talent gezien en ze brengen hem dan ook geleidelijk aan. Met Bongonda en Ito hebben ze twee toppers op de flanken staan. Oyen probeert zijn kans te grijpen als die zich voordoet.

9) Yonas Malede (21, AA Gent)

Malede scoorde gisteren nog in de 4-0-zege tegen het Noorse Valerenga. De boomlange spits zal moeten knokken voor een basisplaats, maar zal zeker en vast speelminuten krijgen. Malede speelde al enkele wedstrijden in de Jupiler Pro League, maar had een aanpassingsperiode nodig. Dit jaar kan hij wel eens verrassen.

10) Denis Dragus (22, Standard)

De 22-jarige Roemeen Denis Dragus keerde terug van een uitleenbeurt aan het Italiaanse Crotone. De explosieve aanvaller maakte furore in de voorbereding. Hij was er ook enkele keren trefzeker. De Roemeen kreeg nooit echt zijn kans in Luik, maar Mbaye Leye gelooft in hem en zal Dragus een volwaardige kans geven. Dragus zal dan wel de concurrentiestrijd met Klauss en Muleka moeten aangaan.

Poll Wie wordt de revelatie? KV Oostende

KV Kortrijk

Zulte Waregem

KV Mechelen

Cercle Brugge

Union

