Van Jan Breydel naar verloskamer: het unieke verhaal van Waasland-Beveren-spits Koita om geboorte van zoontje niet te missen

Belgisch voetbalHét beeld van het weekend was ongetwijfeld Aboubakary Koita (22), de jonge spits van Waasland-Beveren, die vlak voor hij een vrijschop zou nemen gewisseld werd. Reden: zijn vrouw Aya was klaar om 90 kilometer verderop hun eerste zoontje op de wereld te zetten. Van Jan Breydel naar de verloskamer in Sint-Niklaas, een reconstructie van de race tegen de klok voor de Antwerpenaar met Senegalese roots.