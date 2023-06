Van elektricien in kleedkamer tot ‘vrouw van Wesley Sonck’: hoe trainers niet vies zijn van wat ‘spionage’ in de titelstrijd

In de titelrace kan het kleinste detail bepalend zijn. Teuma, Heynen, Janssen: raken ze fit of niet? Clubs trekken een rookgordijn op. Al hebben de muren oren in de kleedkamers van onze eersteklassers, zo blijkt. Duik mee in een verhaal over de beste spionagetechnieken in het voetbal. Of hoe een ‘supporter met een pet’ minder onschuldig kan blijken dan gedacht.