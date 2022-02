Van een verrassing gesproken! Union gaat de boot in tegen stug STVV en ziet achtervolgers naderen - Mazzu: “We zijn niet onoverwinnelijk”

375 nieuwe (top)scheidsrechters op komst: “Ik laat me niet intimide­ren. Ík ben de baas”

Fluiten en uitgefloten worden, scheidsrechters kennen er alles van. Ze hebben geen populaire job, en hun aantal nam de laatste jaren een duik. Tot nu, want in vier maanden tijd zijn 375 kandidaten met een opleiding gestart, meer dan de helft van de 700 nieuwe refs die het Belgische voetbal zoekt. 6 procent is vrouw. “Ik ben een gevoelige naast het veld, erop een harde.”

10 februari