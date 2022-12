Van een afstraffing gesproken: Club Brugge gaat met zware 1-4-cijfers onderuit tegen STVV en is uitgebekerd - Bekijk hier de goals!

Van Qatar naar de Croky Cup, voor vier basisspelers van Club was het aanpassen woensdagavond. Noa Lang had zelfs handschoentjes aangetrokken voor zijn eerste partij sinds die tegen Messi. ’t Was dankzij de Nederlander dat Club via de beker weer in het ritme kon komen - Lang behoedde blauw-zwart anderhalve maand geleden met twee goals voor de uitschakeling op die voor Club ellendige avond in Maasmechelen. Het was één van die vele matige wedstrijden sinds de vorige keer dat STVV op bezoek kwam - op 19 oktober wonnen de Bruggelingen voor het laatst overtuigend met 3-0.

Club begon evenwel scherp aan het tweede seizoensdeel. Naar de nieuwe look van Carl Hoefkens. De haren kort, de baard netjes getrimd. Jutglà haalde venijnig uit, Sylla verraste Mignolet bijna met een linke terugspeelbal. Het hoogtepunt volgde in minuut 17. Jutglà lanceerde Lang met een goeie deviatie, op weg naar Schmidt omspeelde de Nederlander Janssens alsof die er niet stond. Soms weet je gewoon wanneer een aanvaller - afhankelijk van zijn vormpeil en gemoed - zal scoren. En dat deed Noa. 1-0 voor Club, bij wie alles volgens plan verliep. Met Vanaken die alles in één tijd speelde, Mata die weer Mata was en ook Sylla en Onyedika die erbovenuit staken.

KIJK. Lang zorgt voor de openingsgoal

Rond het halfuur ging het tempo evenwel liggen. Net toen we ons luidop afvroegen hoe STVV hier ooit een goal zou scoren, sloeg het noodlot toe voor Club. Mignolet talmde te lang en knalde de bal pardoes tegen Brüls aan, met de slechtst mogelijke uitkomst tot gevolg. Ondanks een veelbelovend openingshalfuur ging Club toch opnieuw met een slecht gevoel naar binnen.

KIJK. Mignolet blundert, STVV op gelijke hoogte

Blauw-zwart moest, naar het beeld van het ganse seizoen, vol aan de bak. Nooit lijkt het vanzelf te gaan in deze campagne, en dat zou dus ook tegen STVV weer het geval zijn. Lang was intussen met last in de kleedkamer gebleven, Skov Olsen nam zijn plaats in. Net toen Club rond het uur weer een beetje op dreef kwam, vielen de monden in Jan Breydel een tweede keer open. Vanaken gleed uit op de eigen helft, STVV ging met zijn drieën aan de haal. De Truienaars speelden het ongelooflijk slecht uit, maar Bruno ging vanop links alsnog vol zijn kans richting doel. De bal week af op het been van Mata en viel pardoes in de dichtste bovenhoek, ver buiten het bereik van Mignolet. Wederom een knullige tegengoal voor Club, waar evenwel veel pech mee gemoeid was.

KIJK. Brüls en Hayashi zorgen voor de 1-2 en 1-3

Bij ingang van het laatste wedstrijdkwart was Jan Breydel één en al nervositeit. Uitgeschakeld worden door STVV in eigen huis, ’t zou toch niet? Niet lang na de 1-2 was de consternatie mogelijk nog groter. Met een scherpe counter verdubbelde STVV de voorsprong. Hayashi dreef Olympia tot wanhoop, de fans vloekten wild om zich heen. Invaller Larin kreeg zelfs een fluitconcertje over zich heen. En het werd nog erger. In de absolute slotfase maakte STVV er 1-4 van - de afgang compleet voor blauw-zwart. ‘Shame on you’ scandeerde het publiek. De olé’s rolden zelfs van de tribune toen STVV balbezit had.

KIJK. Bruno zorgt voor de 1-4-afstraffing

Een sterk openingshalfuur ten spijt is Club Brugge op de sléchtst mogelijke manier aan deel 2 van dit seizoen begonnen. De negatieve lijn werd gewoon doorgetrokken, intussen ligt de bekercampagne veel vroeger dan verwacht in de vuilnisbak. De dip van voor de break is plotsklaps een crisis geworden. Want ondanks die vijf weken onderbreking zijn de betrokkenen niet vergeten wat er voor die winterstop gebeurd is. Net als op speeldag vier moeten blauw-zwart en Carl Hoefkens maandag absoluut winnen van OHL. Al is het maar om de rust tijdelijk terug te brengen.

